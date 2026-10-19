برواز دبي يوظف تقنيات ذكية لتيسير تنقل أصحاب الهمم

أتاحت بلدية دبي لزوار «برواز دبي» من أصحاب الهمم، ولا سيما ذوي الإعاقة البصرية، الاستفادة من تقنيات ذكية تسهّل الوصول إلى المعلومات والإرشادات الصوتية، وتدعم تنقلهم داخل المعلم السياحي باستقلالية أكبر، في خطوة تعزز شمولية التجربة السياحية وتيسير الوصول إلى المرافق والخدمات.

وأطلقت البلدية نظام «NaviLens»، الذي يتيح للزوار الوصول إلى المعلومات والإرشادات الصوتية فورياً عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى توجيه الكاميرا بدقة نحو الرمز أو استخدام أجهزة مساندة إضافية، بما يسهم في تسهيل الحركة داخل مرافق برواز دبي وتعزيز استقلالية الزوار من ذوي الإعاقة البصرية.

وتعتمد التقنية على رموز بصرية ذكية مصممة بحيث يمكن التقاطها من زوايا ومسافات مختلفة، لتزويد المستخدمين بإرشادات صوتية تساعدهم على تحديد المواقع والمسارات والوصول إلى الخدمات والمرافق، إلى جانب معلومات فورية عن النقاط المهمة داخل المعلم السياحي، بما يعزز سهولة التنقل ويوفر تجربة أكثر راحة وثقة.

وتدعم التقنية أكثر من 36 لغة، ما يتيح لشريحة واسعة من الزوار من مختلف الجنسيات الاستفادة منها، ويعكس توجه بلدية دبي نحو توظيف الحلول المبتكرة لتطوير تجربة سياحية أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات الزوار.

وتسلط الرسائل التوعوية المصاحبة للمبادرة الضوء على سهولة استخدام النظام، من خلال التأكيد على إمكانية الحصول على المعلومات عبر مسح الرمز دون الحاجة إلى توجيه دقيق للكاميرا، والاستفادة من الإرشادات الصوتية في التنقل داخل الموقع، بما يدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ويسهّل وصولهم إلى المعلومات والخدمات.

ويعد برواز دبي أحد أبرز المعالم السياحية في الإمارة، إذ يقدم تجربة تفاعلية تستعرض ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها عبر مرافق وتقنيات حديثة تثري تجربة الزوار. وتسهم إضافة حلول الوصول الذكية في توسيع نطاق الاستفادة من المعلم، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.