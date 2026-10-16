65.6 ألف فحص بيطري في بلدية دبي خلال سبتمبر



أظهرت بيانات بلدية دبي المتعلقة بالخدمات البيطرية خلال سبتمبر 2026 إجراء 65 ألفاً و612 فحصاً في الحجر البيطري، وتنفيذ 21 ألفاً و829 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وذلك في إطار متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتحقق من سلامتها وفق الإجراءات المعتمدة.

وواصلت البلدية جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وفي مجال المختبرات، أجرى مختبر التشخيصات المرضية 4 آلاف و666 فحصاً مخبرياً، ونفذت الفرق المختصة 519 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية، وأصدرت 720 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، فضلاً عن إصدار 205 شهادات صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، و26 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري.

وبالنسبة لرعاية الحيوانات الأليفة، سجلت البلدية 768 حالة تسجيل، ونفذت 1,210 حالات تحصين وقائي، وأصدرت 15 شهادة صحية بيطرية.

وشملت خدمات رعاية الثروة الحيوانية إجراء 7,206 فحوصات في مزرعة الإنتاج العالي والعيادات البيطرية، وتنفيذ 6,593 حالة تحصين، إلى جانب تقديم العلاج في 6,002 حالة، بما يسهم في تعزيز صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض.

وتترجم هذه الجهود تنوع الخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، وحرصها على مواصلة الرقابة والفحوصات الوقائية والعلاجية، وتعزيز جاهزية المنظومة البيطرية، بما يدعم سلامة الحيوانات والمنتجات ذات الصلة، ويحافظ على الصحة العامة والاستدامة وجودة الحياة في الإمارة.