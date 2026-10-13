مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يُمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وكتب سموّه في تعليل التكريم: «أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه بل يبني فريقاً يكمل من بعده». والعبارة تلخّص معيار الجائزة، وتفتح في الوقت نفسه باباً لقراءة مسيرة رجل تنقّل بين مواقع مختلفة قبل أن يصل إلى إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في الإمارة.

يُعدّ بن غليطة من القيادات الحكومية البارزة في دبي، بخبرة تمتد سنوات في الإدارة والتطوير العقاري. ويشغل اليوم منصب المدير العام لبلدية دبي، وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، واللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واللجنة العليا للتخطيط الحضري. ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة المساحة والماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب دكتوراه فخرية من جامعة «أميتي» في دبي تقديراً لإسهاماته.

المحطة الأبرز

بدأت محطته الأبرز في القطاع العقاري، فقد عُيّن مديراً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع الرقابية لدائرة الأراضي والأملاك، بقرار من المجلس التنفيذي عام 2007. وفي العام نفسه نال جائزة أفضل موظف إداري في حكومة دبي. وعلى مدى سنوات في هذا الموقع، أسهم في تطوير التشريعات والاستراتيجيات العقارية في الإمارة، وفي تعزيز مكانتها مركزاً عقارياً عالمياً. وفي يوليو 2024 صدر مرسوم بترقيته وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك. وامتدت خبرته العقارية إلى الساحة الدولية، فترأس جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقارات، وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمنظمات العقارية، وأسهم في تأسيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

وفي ديسمبر 2024 جاءت النقلة الكبرى، حين أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد تعيين بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة إلى جانب مهامه الحالية، واصفاً إياه يومها بأنه أحد خريجي برنامج القيادات، وأن سمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات. وجمع لفترة بين إدارة الدائرة والبلدية، قبل أن يتفرغ لإدارة البلدية مديراً عاماً لها. وهذا الوصف المبكر يتصل مباشرة بتكريم اليوم: فمن عُرف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى هو نفسه من يُكرَّم الآن على بناء فريق داخل مؤسسته.

ولم تقتصر مسيرته على العمل التنفيذي، فقد شغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعرفته الساحة الرياضية رئيساً لنادي النصر منذ عام 2011، حيث قاد النادي، الأقدم تأسيساً في الإمارات، إلى لقب كأس رئيس الدولة عام 2015 بعد غياب 26 عاماً عن منصات التتويج. وفي 2016 فاز برئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بحصوله على 19 صوتاً مقابل 15 لمنافسه يوسف السركال، وبقي في المنصب حتى استقالته أواخر عام 2019.

خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة

ويُعدّ بن غليطة نموذجاً لخريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فقد شارك فيه مرتين: في فئة القيادات الشابة، ثم في فئة القيادات الحكومية. ويشغل كذلك منصب نائب رئيس مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، أُضيفت إلى مسؤولياته مهمة جديدة، إذ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد مرسوماً بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية.

وفي مسيرة بن غليطة ما يشبه الخط المتصل، رغم تنوع محطاتها؛ مهندس مساحة، انتقل إلى تنظيم سوقها، ثم إلى إدارة بلدية المدينة التي تقوم عليها. وبين هذه المحطات، تعلّم في البرلمان لغة التشريع، وفي الملاعب لغة الجماهير.