قبل أن تستيقظ دبي.. اكتملت المهمة

حين تغفو ناطحات السحاب وتنام أعين الملايين، لا ينام نبض دبي، فهناك جيوش صامته تنتشر في شرايين المدينة يحملون في أيديهم مفاتيح الغد.. إنهم فرسان الليل الذين يمهدون دروبنا قبل أن تخطو أقدامنا أولى خطوات الصباح.. صباح الخير يا دبي.

في الليل تبدأ حياة أخرى، تنبض في الأعماق فرق لا تعرف التعب وعيون لا تغفل عن شاشات المراقبة، ومحركات لا تتوقف عن الدوران. يديرون هذه الأعمال ليوقظوها على وعد قطعه الليل للنهار بأن تكون آمنة مضيئة تنبض بالحياة.

ففي الساعات التي يهدأ فيها إيقاع الإمارة، يبدأ العد التنازلي ليوم جديد، فالليل هنا لا يمثل نهاية ليوم مضى بقدر ما يتحول إلى مساحة للعمل والاستعداد، تستثمرها فرق ميدانية لإنجاز مهامها بعيداً عن زحام النهار، بما يضمن عدم تعارض أعمالها مع حركة مدينة اعتادت أن تبدأ يومها باكراً.

من قلب هذا الليل رصدت «البيان» تفاصيل المشهد، وانتقلت بين مواقع مختلفة لتتابع كيف تعمل الجهات المعنية خلف الكواليس، وكيف تتوزع المهام في وقت تبدو فيه دبي هادئة من الخارج، في حين تعيش في الداخل حركة متواصلة.

ففي هذا التوقيت تتكامل مهام هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، وفرق الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات التي تواصل أعمالها على مدار الساعة، ولكل فريق مهمته ومساحته من الليل، إلا أن الجميع يلتقون عند هدف واحد، وهو أن تكون المدينة مستعدة عندما يبدأ الصباح في طرق أبوابها.

منظومة متكاملة

‫وفي هذا السياق تبرز جهود هيئة الطرق والمواصلات التي تعمل على مدار ساعات الليل لتنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والصيانة الوقائية، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي لاستقبال الحركة اليومية بكفاءة عالية، ويعزز ذلك من انسيابية التنقل وسلامة مستخدمي الطريق، دون التأثير في الحركة المرورية خلال ساعات الذروة.‬

وتحرص الهيئة على تنفيذ جزء كبير من هذه الأعمال خلال ساعات الليل المتأخرة، للاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، بما يحد من تأثيرها في الحركة المرورية ويقلل الازدحامات، ويوفر بيئة عمل أكثر كفاءة لإنجاز الأعمال التي تتطلب إغلاقات جزئية أو تحويلات مرورية للمسارات، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان جاهزية شبكة الطرق ومرافق النقل مع بداية اليوم الآتي.

أعمال ميدانية

في هذا المشهد الليلي أيضاً يبرز دور بلدية دبي التي تواصل عملها على مدار الساعة، إذ لا يمثل الليل نهاية ليوم العمل، بل مرحلة تستكمل خلالها فرق البلدية أعمالاً ميدانية وتشغيلية ورقابية، بالتوازي مع التحضير لمتطلبات يوم جديد، فمع تراجع حركة المركبات والمشاة، تتاح مساحة أوسع لتنفيذ أعمال يصعب إنجاز جانب منها خلال ساعات النهار، لتتحول ساعات الهدوء إلى نافذة تشغيلية تستثمر في إعادة ترتيب المدينة وتجهيز مرافقها وخدماتها قبل عودة الحركة مع الصباح.

وتتوزع الأعمال الليلية بين قطاعات ومواقع مختلفة، حيث تواصل فرق النظافة تنظيف وغسل الشوارع والمناطق العامة، ورفع النفايات ونقلها، والعناية بالمرافق والمساحات العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة الميدانية، ولا يُنظر إلى هذه الأعمال باعتبارها مهامَّ منفصلة، بل هي جزء من دورة تشغيلية يومية هدفها المحافظة على جاهزية الأصول والمرافق ومظهر المدينة، بحيث لا تتراكم آثار الاستخدام خلال النهار إلى اليوم الآتي.

وفي المحصلة، فإن الليل داخل بلدية دبي يؤدي وظيفتين متداخلتين: إنجاز ما يمكن إنجازه بعيداً عن ضغط النهار، وإعداد ما يلزم لليوم الآتي، ففي الميدان تنظف الشوارع وتغسل، وترفع النفايات، وتعالج الملاحظات، وتصان المرافق، في حين تستمر الرقابة على الغذاء والشحنات والبلاغات، وفي الجانب التشغيلي تراجع البيانات والطلبات والخطط، وتحدد الأولويات وتوزع الموارد استعداداً لما ستشهده الإمارة مع عودة الحركة.

وفي بعض الجهات لا يختلف العمل في ساعات الليل عن ساعات النهار، فهناك منظومات حيوية يستمر عملها على مدار الساعة، ولا ترتبط بدايتها أو نهايتها بساعات الدوام التقليدية، فالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل العمل ليلاً كما في النهار، لأن طبيعة الخدمات التي تقدمها تجعل الجاهزية مسؤولية مستمرة، في حين تتغير التفاصيل التشغيلية وفق حجم الحركة والطلب وطبيعة الأحداث والمتغيرات.

وفي هذه الجهات، لا يمثل الليل بداية يوم عمل جديد، بل امتداداً ليوم تشغيلي متواصل، وبينما تخفت حركة المركبات والمشاة، وتبدو المدينة أكثر هدوءاً، تستمر غرف العمليات ومراكز المراقبة في متابعة المؤشرات، وتبقى الفرق الميدانية والوحدات والمركبات والمعدات في حالة استعداد للتعامل مع أي طارئ، وقد تتغير مواقع الانتشار أو حجم الموارد وفق الحاجة، إلا أن مستوى الجاهزية لا يتغير، لأن البلاغ أو العطل أو الحالة الطارئة لا يرتبط بوقت محدد.

ففي شرطة دبي، تواصل الدوريات الأمنية والمرورية انتشارها في مختلف مناطق الإمارة، في حين تتابع مراكز القيادة والسيطرة الحالة الأمنية والمرورية على مدار الساعة، وتتعامل مع البلاغات والمستجدات الواردة من الميدان، وخلال ساعات الليل، تراجع الفرق طبيعة الحركة في المناطق المختلفة، ومستويات البلاغات، والفعاليات والمواقع التي قد تتطلب تعزيزاً في الانتشار، بما يساعد على توجيه الدوريات والموارد وفق الاحتياجات الفعلية.

متابعة الجاهزية

وعلى الجانب الآخر، يواصل الدفاع المدني جاهزيته دون انقطاع، إذ تبقى مراكز الإطفاء والإنقاذ وفرقها ومركباتها ومعداتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحرائق والحوادث وحالات الإنقاذ، وتفرض طبيعة هذه المهام أن تكون الاستجابة جاهزة قبل وقوع الحادث.

لذلك تستمر متابعة الجاهزية التشغيلية وفحص الآليات والمعدات ووسائل الاتصال، إلى جانب متابعة البلاغات وتوجيه الفرق إلى المواقع المحددة وفق طبيعة الحالة ودرجة خطورتها. وتكتسب سرعة الاستجابة أهمية خاصة في عمل الدفاع المدني، ولذلك تبقى الفرق مستعدة للتحرك في أي وقت.

مؤشرات الطلب

وفي إسعاف دبي لا توجد بداية يوم أو نهاية يوم بالمعنى التقليدي، فالجاهزية مسؤولية مستمرة على مدار الساعة، ففي كل لحظة توجد فرق إسعافية في الميدان، ومركبات ومعدات طبية جاهزة، ومشرفون ميدانيون يتابعون مستوى الجاهزية والانتشار، إلى جانب غرفة العمليات التي تراقب حركة البلاغات ومؤشرات الطلب والمتغيرات التشغيلية في مختلف مناطق الإمارة.

وما يتغير خلال ساعات اليوم ليس مستوى الاستعداد، بل حجم الطلب وطبيعته ومواقع التمركز، وتتابع إسعاف دبي أوقات الذروة، وحركة التنقل، والكثافة السكانية، وأحوال الطقس، والفعاليات الكبرى، وتوظف هذه المعطيات في مراجعة توزيع الوحدات ومواءمة انتشارها مع احتياجات المدينة، وتدير إسعاف دبي نحو 160 نقطة إسعافية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، إلا أن هذا الانتشار لا يمثل توزيعاً ثابتاً، وإنما منظومة مرنة تخضع للمتابعة والتقييم المستمر.

ويستند توزيع الوحدات إلى البيانات والتحليل الذكي، من خلال دراسة مواقع وأنواع البلاغات، وأوقات الذروة اليومية والموسمية، والكثافة السكانية وحركة التنقل والفعاليات. كما تستخدم إسعاف دبي منصة خرائط جغرافية تفاعلية «GIS» مدعومة بنموذج للذكاء الاصطناعي، تقدم توصيات حول مواقع تمركز سيارات الإسعاف وعدد الوحدات المطلوبة وتوزيع الموارد وفق الوقت ونوع الخدمة.

«كهرباء دبي»

أما هيئة كهرباء ومياه دبي، فتعمل بدورها على مدار الساعة لضمان استمرارية اثنتين من أكثر الخدمات ارتباطاً بتفاصيل الحياة اليومية، فخلف كل منزل ومنشأة ومرفق، توجد شبكات وأنظمة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ومراكز تحكم تتابع عمليات التشغيل، وفرق جاهزة للتعامل مع الأعطال والطوارئ، بما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء والمياه للمستهلكين.

وتستفيد الهيئة من ساعات الليل لمتابعة مؤشرات الشبكات ومستويات الاستهلاك، ورصد أي تغيرات تشغيلية، وتنفيذ أعمال الصيانة والفحوص المجدولة التي يمكن إنجازها في أوقات انخفاض الطلب، مع المحافظة على استمرارية الخدمة، كما تبقى فرق الطوارئ والصيانة مستعدة للتدخل الميداني عند الحاجة، سواء لمعالجة عطل أو التعامل مع حالة تستدعي استجابة فورية.

وهنا تتضح طبيعة الليل في دبي، فهو لا يمثل فراغاً زمنياً بين يومين، وإنما فترة مختلفة من التشغيل تتراجع فيها حركة الجمهور، في حين تستمر خلف المشهد منظومات كاملة في العمل، والأهم أن هذه الجهات لا تنتظر شروق الشمس حتى تبدأ استعداداتها ليوم جديد، فهي تعمل أصلاً دون توقف.

لكن مع اقتراب الصباح تتغير وتيرة المدينة، فتتغير معها الأحجام المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الانتشار، وأولويات العمل، وتنتقل المنظومات تدريجياً من نمط التشغيل الليلي إلى التعامل مع الحركة اليومية المتزايدة، من دون أن تتوقف في أي لحظة.