شرطة دبي تحذر من مخاطر نشر صور الأطفال عبر الإنترنت

حذرت شرطة دبي من أن نشر صور الأطفال عبر الإنترنت قد يكشف معلومات أكثر مما يتوقعه المستخدمون، بما في ذلك المدرسة والموقع والأنشطة والروتين اليومي للطفل.

ونبهت إلى إمكانية حفظ الصور المنشورة أو إعادة استخدامها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي مزيداً من الحذر عند مشاركة صور الأطفال رقمياً.

ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى مراجعة إعدادات الخصوصية قبل نشر الصور، وتجنب مشاركة الصور التي قد تكشف مواقع الأطفال أو مدارسهم أو تفاصيل حياتهم اليومية، إلى جانب الحرص على مشاركتها مع الأشخاص الموثوق بهم فقط.