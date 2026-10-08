إحصاءات: القوى العاملة الصحية في دبي شابة

أظهرت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن القوى العاملة الصحية المرخصة في الإمارة يغلب عليها الشباب وأصحاب الخبرة، إذ شكلت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً النسبة الأكبر من إجمالي العاملين بواقع 45.3 %، تلتها الفئة من 41 إلى 50 عاماً بنسبة 20.7 %، ثم الفئة من 21 إلى 30 عاماً بنسبة 20.9 %، وفق بيانات الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لعام 2025.

وأوضحت البيانات أن الأطباء يمثلون 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، فيما يشكل المواطنون نحو 6 % من إجمالي الأطباء العاملين في الإمارة. كما يمثل أطباء الأسنان 6.8 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، ويشكل المواطنون 5.9 % منهم.

ويأتي الممرضون في المرتبة الأولى من حيث حجم القوى العاملة الصحية، بنسبة 37.5 % من الإجمالي، يليهم العاملون في المهن الصحية المعاونة بنسبة 23.1 %، ثم الأطباء بنسبة 22.1 %، والصيادلة بنسبة 10.5 %، وأطباء الأسنان بنسبة 6.8 %.

وبحسب البيانات، يشكل المواطنون 2.2 % من إجمالي الصيادلة، فيما تبلغ نسبتهم 4.1 % من العاملين في المهن الصحية المعاونة.

وفي ما يتعلق بتوزيع الأطباء المرخصين بحسب الفئات المهنية، يمثل الأطباء الاختصاصيون 43.6 % من الإجمالي، ويشكل المواطنون 2.8 % منهم، مقابل 97.2 % من غير الإماراتيين.

ويمثل أطباء الممارس العام والمقيم والامتياز 33.4 % من إجمالي الأطباء المرخصين، ويشكل المواطنون 6.2 % منهم، مقابل 93.8 % من غير الإماراتيين.

أما الأطباء الاستشاريون فيمثلون 23 % من إجمالي الأطباء المرخصين في الإمارة، ويشكل المواطنون 11.4 % منهم، مقابل 88.6 % من غير الإماراتيين، وهي أعلى نسبة للمواطنين بين الفئات المهنية الثلاث للأطباء.

وفي قطاع طب الأسنان، يمثل أطباء الأسنان من فئة الممارس العام والمقيم والامتياز 70.1 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين في دبي، ويشكل المواطنون 4 % منهم، مقابل 96 % من غير الإماراتيين.

ويشكل أطباء الأسنان الاختصاصيون 27.4 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين، ويبلغ نصيب المواطنين منهم 6.8 %، مقابل 93.2 % من غير الإماراتيين، فيما يمثل الاستشاريون 2.5 % من الإجمالي، ويشكل المواطنون 26.8 % منهم، مقابل 73.2 % من غير الإماراتيين.

وتعكس البيانات تنوعاً في التركيبة المهنية والعمرية للقوى العاملة الصحية في دبي، مع تصدر الفئات العمرية الشابة وأصحاب الخبرة مشهد الموارد البشرية في القطاع، إلى جانب تفاوت نسب المواطنين بين التخصصات والفئات المهنية المختلفة.