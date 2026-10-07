طرق دبي تنجز 5 مشاريع طرقية نوعية في سبتمبر

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال سبتمبر الماضي 5 مشاريع الطرق والتحسينات المرورية النوعية في عدد من المناطق، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحسين مستوى الربط بين المناطق والمحاور الحيوية في الإمارة، بما يواكب النمو المتواصل في أعداد السكان والمركبات وحجم الحركة على الطرق.

وشملت المشاريع إضافة مسارات جديدة عند تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتحسين حركة المركبات، إلى جانب إنجاز جميع أعمال مراحل تطوير شارع عود ميثاء وشارع الأصايل، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير المحاور الداخلية ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما أنجزت الهيئة تحسينات مرورية عند تقاطع القيادة باتجاه شارعي أبوهيل وصلاح الدين، بهدف تنظيم حركة المركبات وتحسين انسيابية الانتقال بين المحاور المرتبطة بالتقاطع، بما ينعكس على تقليل الاختناقات المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.

وتضمنت الأعمال كذلك تنفيذ تحسينات مرورية على شارع الإمارات، أحد المحاور الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة، بما يدعم كفاءة الحركة، ويعزز قدرة الطريق على استيعاب التدفقات المرورية، إلى جانب توسعة مسار في منطقة المزهر الرابعة، بما يوفر قدرة إضافية للحركة، ويخدم سكان المنطقة ومستخدمي الطريق.

وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج متواصل تنفذه هيئة الطرق والمواصلات لتطوير البنية التحتية للطرق في مختلف مناطق دبي، من خلال تنفيذ حلول مرورية تستند إلى دراسة الحركة على الطرق واحتياجات المناطق، ورفع كفاءة التقاطعات والمحاور القائمة، إلى جانب إضافة مسارات وتحسينات تستهدف معالجة نقاط الازدحام وتعزيز سهولة التنقل.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع الطرق والتحسينات المرورية بما يدعم مستهدفات الإمارة في توفير شبكة طرق متطورة وآمنة وذات كفاءة عالية، ويعزز جودة الحياة وسهولة التنقل لمستخدمي الطرق، بالتوازي مع النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي.