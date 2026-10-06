ماجد السويدي لـ"البيان": دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى والاقتصاد الإبداعي

أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، في تصريح لـ"البيان"، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتقدمة، واستقطاب المواهب العالمية، وتسريع تبني التقنيات الناشئة.

وانطلقت صباح اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي قمة «كابسات»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ33 من ، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مجالات المحتوى وتكنولوجيا الإعلام والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض «سات إكسبو» المتخصص في تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة.

منصة

وتجمع الفعاليتان نخبة واسعة من الشركات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، في منصة واحدة تمتد لتشمل مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من الإنتاج وما بعد الإنتاج والبث، وصولاً إلى إدارة الأقمار الصناعية والتوزيع والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والحلول السمعية والبصرية الاحترافية.

وتختتم فعاليات «كابسات» و«سات إكسبو» غداً الخميس، فيما يعكس تنظيم الحدثين بالتزامن تنامي الترابط بين قطاعات الإعلام والاتصالات والفضاء، والدور المتزايد للتكنولوجيا في إعادة تشكيل مستقبل صناعة المحتوى والخدمات الإعلامية.

ويُقام «كابسات 2026» بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، فيما تعد وكالة الإمارات للفضاء شريكاً استراتيجياً لمعرض «سات إكسبو»، بما يعزز مكانة دبي منصةً تجمع قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفضاء تحت مظلة واحدة.

تطور متسارع

وأشار إلى أن التطور المتسارع في قطاع الإعلام يفرض مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والمنتجين، ويعزز قدرتهم على تطوير محتوى أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن توفير استوديوهات حديثة، وتطوير قدرات إنتاج المحتوى باستخدام تقنيات شاشات LED، إلى جانب تنامي قاعدة المواهب الإبداعية العالمية في دبي، يسهم في تعزيز إنتاج المحتوى محلياً، ويدعم نمو منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

وقال السويدي إن الابتكار يواصل إعادة تشكيل قطاعات الإعلام والبث والترفيه، ويفتح أمام الشركات والمواهب الإبداعية فرصاً جديدة للنمو عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

منظومة اعلامية

وأضاف أن مدينة دبي للاستوديوهات توفر منظومة إعلامية متكاملة وبنية تحتية متخصصة، تمنح شركات الإعلام وصنّاع المحتوى بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتوسع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع «كابسات 2026» تمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من أبرز المتخصصين ورواد القطاع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في صناعة الإعلام.

وتأتي استضافة الحدثين في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام العالمي تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة وتطور منصات البث وتغير سلوك الجمهور، ما يجعل دبي مساحة حيوية للقاء المبدعين وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، واستكشاف فرص جديدة لنمو صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.