طيران الإمارات تعلق رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي إلى تل أبيب

أعلنت طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، في أحدث تحديث بشأن حركة السفر بين دبي وإسرائيل.

وأوضحت الناقلة، في تحديث جديد، أن المسافرين الذين ستكون تل أبيب وجهتهم النهائية لن يُقبلوا للسفر من نقطة المغادرة، بموجب القرار الجديد.

وأضافت أن العملاء الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيحصلون على التسهيلات والدعم اللازمين لاستكمال رحلاتهم، مؤكدة أنها ستواصل متابعة أوضاع المسافرين المتأثرين.

ودعت طيران الإمارات العملاء المتأثرين إلى التواصل مع وكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات، أو متابعة أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني للناقلة.

كما طلبت من المسافرين التأكد من صحة بيانات الاتصال المسجلة في حجوزاتهم، من خلال خدمة «إدارة الحجز»، لضمان تلقي أي تحديثات تتعلق برحلاتهم.