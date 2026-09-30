الاحصاءات تكشف طفرة بالخدمات الصحية في دبي

4.58 ملايين نسمة سكان الإمارة و5813 منشأة صحية لخدمتهم

شهدت مؤشرات القطاع الصحي في إمارة دبي نمواً وتطوراً متواصلا، مدفوعاً بتوسع الخدمات الصحية وارتفاع كفاءتها وتنوع خيارات الرعاية المقدمة للمتعاملين، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً متقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وأظهرت بيانات الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لعام 2025، الصادر عن هيئة الصحة بدبي، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية، مع تسجيل 14 مليوناً و926 ألفاً و379 زيارة للعيادات الخارجية، بنمو نسبته 13.2 % مقارنة بعام 2024.

فيما ارتفعت حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات إلى 551 ألفاً و220 حالة، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، وبنمو سنوي قدره 4.5 %.

وأظهرت الإحصاءات وصول عدد سكان الإمارة إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة خلال عام واحد، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة 5813 منشأة، يعمل فيها 72 ألفاً و561 موظفاً، بينهم أكثر من 27 ألف ممرض وممرضة، في حين سجلت الإمارة 39 ألفاً و59 مولوداً حياً و4489 حالة وفاة خلال العام.

عيادات خارجية

وأفاد التقرير بأن زيارات العيادات الخارجية استحوذت على أكثر من 96 % من إجمالي زيارات المرضى، مقابل أقل من 4 % للمرضى الداخليين.

فيما ارتفع عدد زيارات العيادات الخارجية بنسبة 13.2 % مقارنة بالعام السابق. وشكلت الإناث 51.9 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، مقابل 48.1 % للذكور، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 23.4 %، مقابل 76.6 % لغير الإماراتيين.

وسجلت زيارات الحوادث والطوارئ 8.5 % من إجمالي زيارات العيادات الخارجية، وشكل الذكور 55.3 % منها، مقابل 44.7 % للإناث، فيما بلغت نسبة زيارات الإماراتيين 28.1 %.

وأظهرت البيانات تسجيل 551 ألفاً و220 حالة إدخال للمرضى إلى المستشفيات خلال عام 2025، بزيادة بلغت 24 ألفاً و769 حالة، ونسبة نمو سنوية وصلت إلى 4.5 %.

واستحوذت الإناث على 53.1 % من إجمالي حالات الإدخال، مقابل 46.9 % للذكور، فيما بلغت نسبة الإماراتيين 17.6 %، مقابل 82.4 % لغير الإماراتيين.

منشآت صحية

وفيما يتعلق بالموارد الصحية، كشف التقرير عن وصول عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5813 منشأة خلال عام 2025، منها 1823 عيادة متعددة التخصصات، شكلت 31 % من إجمالي المنشآت.

وجاءت الصيدليات بنسبة 30.1 % من إجمالي المنشآت الصحية المرخصة، تلتها مراكز البصريات بنسبة 8.8 %، والعيادات المدرسية بنسبة 7.2 %، فيما بلغ عدد المستشفيات 58 مستشفى، شكلت 1 % من إجمالي المنشآت.

وبلغ إجمالي القوى العاملة المرخصة في المنشآت الصحية بدبي 72 ألفاً و561 موظفاً، شكلت الإناث 67.7 % منهم، مقابل 32.3 % للذكور ويرجع الاختلاف إلى أن عدد الممرضات الإناث بلغ 23,185 أي ما يقارب 6 أضعاف عدد الممرضين الذكور البالغ 4061 ممرضاً فقط، فيما شكل التمريض 37.5 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.

فيما بلغت نسبة الإماراتيين 3.2 % من إجمالي القوى العاملة الصحية المرخصة. واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين.

وبلغت نسبة الصيادلة 10.5% من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2% من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1% من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.

واستحوذ الأطباء على 22.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 6 % من الإماراتيين، فيما شكل أطباء الأسنان 6.8 % من القوى العاملة، منهم 5.9 % من الإماراتيين.

وبلغت نسبة الصيادلة 10.5 % من إجمالي القوى العاملة، منهم 2.2 % من الإماراتيين، بينما شكلت المهن الصحية المعاونة 23.1 % من إجمالي القوى العاملة الصحية، منهم 4.1 % من الإماراتيين.

تخصصات طبية

وأظهرت الإحصاءات أن الأطباء الاختصاصيين شكلوا 43.6 % من إجمالي الأطباء المرخصين في دبي، منهم 2.8 % من الإماراتيين، مقابل 97.2 % من غير الإماراتيين، فيما بلغت نسبة الأطباء الاستشاريين 23 %، منهم 11.4 % من الإماراتيين، مقابل 88.6 % من غير الإماراتيين.

وشكل أطباء فئة الممارس العام والمقيم والامتياز 33.4 % من إجمالي الأطباء العاملين في الإمارة، منهم 6.2 % من الإماراتيين، مقابل 93.8 % من غير الإماراتيين.

وفي تخصص طب الأسنان، بلغت نسبة الاستشاريين 2.5 % من إجمالي أطباء الأسنان المرخصين، منهم 26.8 % من الإماراتيين، مقابل 73.2 % من غير الإماراتيين.

وشكل أطباء الأسنان الاختصاصيون 27.4 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 6.8 % من الإماراتيين، مقابل 93.2 % من غير الإماراتيين، فيما استحوذت فئة الممارس العام والمقيم والامتياز على 70.1 % من إجمالي أطباء الأسنان، منهم 4 % من الإماراتيين.

وكشف الكتاب الإحصائي عن ارتفاع عدد سكان دبي إلى 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة خلال عام 2025، مقارنة بـ 4 ملايين و248 ألفاً و200 نسمة في عام 2024، بزيادة بلغت 332 ألفاً و100 نسمة، واستحوذت الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاماً على 57.7 % من إجمالي الزيادة السكانية.

وأظهرت البيانات تسجيل 39 ألفاً و59 مولوداً حياً خلال عام 2025، شكلوا 11.8 % من إجمالي الزيادة السكانية المسجلة خلال العام، منهم 17.9 % من الإماراتيين، مقابل 82.1 % من غير الإماراتيين.

وبلغت نسبة الولادات التي تمت داخل المستشفيات 99.9 % من إجمالي الولادات المسجلة في الإمارة، وفي المقابل، سجلت دبي 4489 حالة وفاة خلال عام 2025، منها 509 حالات وفاة بين الإماراتيين، بما يمثل 11.3 % من إجمالي الوفيات، مقابل 3980 حالة وفاة بين غير الإماراتيين.