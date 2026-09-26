حزمة واسعة للخدمات البيطرية في بلدية دبي

أظهرت مؤشرات الخدمات البيطرية في بلدية دبي تنفيذ حزمة واسعة من أعمال الفحص والرعاية والرقابة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت إجراء الفحص البيطري على 20 ألفاً و344 ذبيحة في المقاصب، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، قبل وصولها إلى المستهلكين، بما يعزز منظومة الرقابة الصحية على الغذاء، وفحص أكثر من 58 ألفاً و838 حيواناً في منافذ الحجر البيطري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صحة الحيوان وحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء في الإمارة.

بيانات

وبحسب بيانات بلدية دبي شملت الأعمال البيطرية والرقابية التي نفذتها البلدية الفحص والكشف على الذبائح، والرعاية والعلاج، والرقابة على المنشآت البيطرية، إضافة إلى التعامل مع البلاغات المتعلقة بالحيوانات السائبة، وتشجيع تبني الحيوانات الأليفة.

وفي مجال الرعاية والعلاج، قدمت الفرق البيطرية خدمات صحية وعلاجية لنحو 7131 حيواناً ضمن مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، كما نفذت فرق الرقابة 459 زيارة تفتيشية للعيادات والمؤسسات البيطرية، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

بلاغات

وتعاملت البلدية مع 505 بلاغات تتعلق بالحيوانات السائبة، ولا سيما القطط والكلاب، حيث جرى التعامل معها وإيواؤها وتوفير الرعاية اللازمة لها، علاوة على ذلك وفي إطار دعم ثقافة الرفق بالحيوان وتشجيع اقتناء الحيوانات بطريقة مسؤولة، استقبلت البلدية 203 طلبات للتبني خلال أغسطس الماضي، بما يتيح للحيوانات الأليفة فرصة الحصول على بيئة مناسبة ورعاية أسرية.