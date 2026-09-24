هل أصبحت مواد البناء أكثر ذكاءً؟.. عندما تبدأ جودة المنزل من مكوناته

وهو المواد التي تكوّن المبنى نفسه، فهذه المواد لا تحدد فقط شكل المنزل، بل تؤثر في راحة ساكنيه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكاليف الصيانة، وحتى في العمر التشغيلي للمسكن.
واليوم تتجه الصناعة العالمية إلى تطوير مواد أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يجعل المباني أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.
وتقليل انتقال الحرارة، ومنها ما يساعد على الحد من الضوضاء، أو مقاومة الرطوبة، أو إطالة العمر التشغيلي للمبنى، أو تقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة المتكررة، وبهذا أصبحت جودة المادة تقاس بالأثر الذي تحققه طوال سنوات الاستخدام، وليس فقط بخصائصها عند تنفيذ المشروع.
والحد من النفايات الناتجة عن أعمال البناء، ولم يعد هذا التوجه خياراً بيئياً فقط، بل أصبح جزءاً من التفكير الاقتصادي الرشيد، لأن الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في رفع كفاءة المشاريع.
وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يشهد العالم تطوراً متسارعاً في ما يُعرف بالمواد الذكية، وهي مواد تمتلك خصائص تساعدها على التفاعل مع الظروف المحيطة أو المحافظة على أدائها لفترات أطول.
ورغم أن استخدام هذه المواد ما زال يتوسع تدريجياً، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو مبانٍ أكثر كفاءة، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.
ولذلك فإن جودة البناء لا تتحقق من خلال استخدام أحدث المواد فحسب، بل من خلال اتخاذ القرار الصحيح بشأن المادة المناسبة لكل تطبيق، بما يحقق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والاستدامة.
وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الابتكار في مختلف القطاعات، وتشجع على تبني الحلول المتقدمة، التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع البناء والإسكان.
فالمباني المتميزة لا تُبنى بالمواد الأكثر تكلفة، بل بالمواد الأكثر ملاءمة، والأكثر كفاءة، والأقدر على خدمة الإنسان طوال دورة حياة المسكن، وعندما يصبح اختيار مواد البناء قراراً استراتيجياً فإننا لا نبني منازل أقوى فحسب، بل نبني مدناً أكثر استدامة، واقتصاداً أكثر كفاءة، ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.