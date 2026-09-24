هل أصبحت مواد البناء أكثر ذكاءً؟.. عندما تبدأ جودة المنزل من مكوناته

عندما يفكر معظم الناس في جودة المنزل فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو التصميم الجميل، أو المساحات الواسعة، أو جودة التشطيبات، لكنّ هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وربما لا يراه سكان المنزل بعد اكتمال البناء.

وهو المواد التي تكوّن المبنى نفسه، فهذه المواد لا تحدد فقط شكل المنزل، بل تؤثر في راحة ساكنيه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكاليف الصيانة، وحتى في العمر التشغيلي للمسكن.

لقد شهد قطاع البناء، خلال العقود الماضية، تطوراً كبيراً في المواد المستخدمة، فلم تعد مهمتها تقتصر على تحمل الأحمال أو مقاومة العوامل الجوية، بل أصبحت تؤدي أدواراً متعددة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنزل.

واليوم تتجه الصناعة العالمية إلى تطوير مواد أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يجعل المباني أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.

وفي مختلف دول العالم يتزايد الاهتمام بما يُعرف بالمواد عالية الأداء، وهي مواد صُممت لتقدم قيمة، تتجاوز وظيفتها التقليدية، فمنها ما يسهم في تحسين العزل الحراري.

وتقليل انتقال الحرارة، ومنها ما يساعد على الحد من الضوضاء، أو مقاومة الرطوبة، أو إطالة العمر التشغيلي للمبنى، أو تقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة المتكررة، وبهذا أصبحت جودة المادة تقاس بالأثر الذي تحققه طوال سنوات الاستخدام، وليس فقط بخصائصها عند تنفيذ المشروع.

ولا ينعكس أثر هذه المواد على المبنى وحده، بل يمتد إلى الأسرة التي تعيش داخله، فكلما ارتفعت كفاءة العزل تحسنت درجات الراحة داخل المنزل، وانخفض الاعتماد على أنظمة التكييف، وكلما زادت متانة المواد قلت أعمال الإصلاح والصيانة، وارتفع مستوى الاعتمادية على المدى الطويل، وهكذا تتحول المادة التي قد تبدو غير مرئية بعد انتهاء البناء إلى عنصر أساسي في تجربة السكن اليومية.

ومن الاتجاهات التي تبرز عالمياً أيضاً التوسع في استخدام المواد التي تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل استهلاك الموارد، وزيادة إمكانية إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.

والحد من النفايات الناتجة عن أعمال البناء، ولم يعد هذا التوجه خياراً بيئياً فقط، بل أصبح جزءاً من التفكير الاقتصادي الرشيد، لأن الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في رفع كفاءة المشاريع.

وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يشهد العالم تطوراً متسارعاً في ما يُعرف بالمواد الذكية، وهي مواد تمتلك خصائص تساعدها على التفاعل مع الظروف المحيطة أو المحافظة على أدائها لفترات أطول.

ورغم أن استخدام هذه المواد ما زال يتوسع تدريجياً، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو مبانٍ أكثر كفاءة، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.

وفي الوقت نفسه يبقى نجاح أي مادة مرتبطاً بحسن اختيارها، واستخدامها في المكان المناسب، فلا توجد مادة مثالية لكل المشاريع، بل يعتمد الأمر على طبيعة المبنى، والظروف المناخية، واحتياجات المستخدمين، ومتطلبات الاستدامة.

ولذلك فإن جودة البناء لا تتحقق من خلال استخدام أحدث المواد فحسب، بل من خلال اتخاذ القرار الصحيح بشأن المادة المناسبة لكل تطبيق، بما يحقق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والاستدامة.

وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة، حيث تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الابتكار في مختلف القطاعات، وتشجع على تبني الحلول المتقدمة، التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع البناء والإسكان.

وفي النهاية قد لا يرى ساكن المنزل الخرسانة أو العزل أو الطبقات التي تكمن خلف الجدران، لكنه يشعر بأثرها كل يوم، فهي التي تحافظ على راحة المكان، وتحد من استهلاك الطاقة، وتقلل الحاجة إلى الصيانة، وتحافظ على جودة المنزل مع مرور الزمن.

فالمباني المتميزة لا تُبنى بالمواد الأكثر تكلفة، بل بالمواد الأكثر ملاءمة، والأكثر كفاءة، والأقدر على خدمة الإنسان طوال دورة حياة المسكن، وعندما يصبح اختيار مواد البناء قراراً استراتيجياً فإننا لا نبني منازل أقوى فحسب، بل نبني مدناً أكثر استدامة، واقتصاداً أكثر كفاءة، ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان