شواطئ دبي.. منظومة ذكية للسلامة وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم

البلدية تدير 8 شواطئ عامة بطول 17 ألفاً و550 متراً

تواصل بلدية دبي تطوير الشواطئ العامة والواجهات البحرية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية للسلامة، والمرافق والخدمات الشاملة لأصحاب الهمم، والمسارات الرياضية.

والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة مرتادي الشواطئ ويرفع مستويات الأمان وسهولة الوصول، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإثراء الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.

وتدير البلدية 8 شواطئ عامة يبلغ إجمالي أطوالها 17 ألفاً و550 متراً، تشمل شاطئ خور الممزر بطول 4200 متر، وشاطئ كورنيش الممزر بطول 1100 متر، وشاطئ جميرا 1 بطول 1300 متر، وشاطئ جميرا 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جميرا 3 بطول 1800 متر، وشاطئ أم سقيم 1 بطول 3100 متر، وشاطئ أم سقيم 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جبل علي بطول 4750 متراً.

خدمات شاملة

وتولي بلدية دبي أهمية كبيرة لتوفير شواطئ شاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل ممرات شاطئية مخصصة تسهّل الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه.

ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل، ومداخل وممرات مهيأة وفق أفضل معايير الوصول الشامل، إلى جانب مركبات شاطئية مجهزة لخدمتهم داخل المواقع الشاطئية.

كما تشمل الخدمات المساندة مرافق صحية وغرف تبديل ملابس مهيأة بالكامل، وتوفير كراسيّ متحركة شاطئية وكراسيّ عائمة لتمكين أصحاب الهمم من الاستمتاع بالسباحة، فضلاً عن خدمات مجانية مخصصة لهم لتسهيل استخدام الشواطئ والاستفادة من مرافقها.

مرافق متخصصة

وحرصت البلدية على توفير مرافق متخصصة ومبتكرة، إذ يعد شاطئ جميرا 2 أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط تضم غرفة حسية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

كما تم توفير منصة بحرية مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2 بطول 73 متراً، تضم ثلاثة مسارات، بما يمكّنهم من ممارسة السباحة ضمن منطقة مخصصة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة.

سلامة ذكية

وعززت البلدية منظومة السلامة والإنقاذ على الشواطئ من خلال توفير نظام طوارئ SOS، واستخدام جهاز الإنقاذ المبتكر U SAFE لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق أنظمة إخلاء متكاملة وتنفيذ تجارب إخلاء دورية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما توفر البلدية مراقبين ومنقذين مؤهلين للتواصل بلغة الإشارة، مع تأهيل الطواقم للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

وتوظف البلدية أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ ورفع مستويات السلامة والاستدامة، من خلال أنظمة مواقف ذكية تسهّل الوصول وتنظم حركة المركبات.

واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد من المرافق والخدمات الشاطئية، ولوحات إرشادية رقمية، وأنظمة مراقبة وكاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.

كما تشمل المنظومة نظاماً ذكياً للسلامة الشاطئية يعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة البحر والسباحة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ.

وتوجت بلدية دبي جهودها في تطوير الشواطئ العامة بالحصول على اعتمادات وشهادات دولية، حيث حصل شاطئ جميرا 2 على الشهادة الذهبية من الاتحاد العالمي للمعاقين، كأول شاطئ في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.

وتعمل البلدية حالياً على تسجيل الشواطئ الجديدة في جميرا والممزر، إلى جانب تأهيل الشواطئ للحصول على اعتماد IBCCES Certified Autism المعني بتوفير بيئات صديقة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريب الكوادر العاملة ضمن برامج متخصصة للتعامل مع أصحاب الهمم، كما حصلت الشواطئ على شهادة ISO 13009 العالمية في إدارة وتشغيل الشواطئ.