إلزام مراكز الطفولة بدبي بإتاحة تسجيلات الكاميرات للمختصين

ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مراكز الطفولة المبكرة بتمكين فرق الالتزام من مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والحصول على نسخ منها عند الطلب.

والاطلاع على جميع بيانات الأطفال والكوادر والمستندات الخاصة بهم، والوصول إلى الأنظمة الإلكترونية للمراكز، إلى جانب السماح لمسؤول الالتزام بإجراء مقابلات فردية مع أي من أعضاء مجتمع المركز.

وتنفيذ جولات ميدانية داخل المرافق، والتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لتوثيق الأدلة، وذلك في إطار زيارات رقابية مفاجئة تُجرى دون إشعار مسبق أو تحديد موعد.

وحددت الهيئة في الإصدار الأول من دليل الالتزام لمراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي الصادر، في سبتمبر 2026، 5 أنواع من الزيارات الرقابية، تشمل:

الزيارات الدورية السنوية، الزيارات بناءً على طلب الجهات المعنية، زيارات الشكاوى والمنازعات، زيارات المتابعة، والزيارات المشتركة مع جهات حكومية أخرى.

موضحة أن مسؤول الالتزام المعتمد من الهيئة يحمل صفة الضبطية القضائية، ويُخول بتحرير محضر ضبط يتضمن تفاصيل الواقعة والمخالفات التي يتم رصدها خلال الزيارة.

وشدد الدليل على التزام مراكز الطفولة المبكرة بالسماح لمسؤول الالتزام بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتزويده بنسخ منها عند الطلب، إلى جانب تمكينه من الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمركز والأطفال وأعضاء الكادر.

كما ألزم المراكز بتمكين مسؤول الالتزام من الوصول إلى جميع بيانات الأطفال والكوادر والاطلاع على المستندات الخاصة بهم، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بصورة دقيقة وصحيحة وموثقة رسمياً، دون إعاقة أو تعطيل للزيارة.

وتتيح هذه الإجراءات لفرق الالتزام الاستناد إلى التسجيلات والبيانات والمستندات المتاحة خلال عمليات التدقيق، بما يساعدها على التحقق من مدى التزام المراكز بالأنظمة واللوائح والتشريعات السارية.

وأكد الدليل ضرورة السماح لمسؤول الالتزام بمقابلة أي من أعضاء مجتمع مركز الطفولة المبكرة والاجتماع بهم بصورة منفردة.