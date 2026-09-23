حمدان بن محمد يشكّل مجلس أمناء «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، برئاسة معالي حميد محمد القطامي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتور جمال محمد المهيري نائباً للرئيس، ومعالي الأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ البريكي، وعوض صغير الكتبي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتور سليمان محمد الحمادي، وعيسى الحاج خادم الميدور، وعبدالله سعيد باليوحة، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.