«شرطة» و«تاكسي» دبي تعززان الأمن السياحي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تاكسي دبي، على هامش مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2026، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الأمن السياحي وخدمة زوار الإمارة، وتطوير آليات التعامل مع المفقودات والمعثورات، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في توفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد عمر علي أحمد المطوع الشحي، مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون الأمن الجنائي، ومن جانب مؤسسة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.