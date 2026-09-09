مترو دبي.. 17 عاماً ريادة على سكك المستقبل

في دبي، لا تمر التواريخ كما تمر في المدن الأخرى؛ بعضها يتحول إلى محطات، وبعض المحطات تصبح ذاكرة، وبعض الذكريات تفتح الطريق أمام إنجازات جديدة.

ومن بين هذه التواريخ، يظل التاسع من سبتمبر حاضراً في مسيرة الإمارة، منذ أن ارتبط في عام 2009 بانطلاقة مشروع غيّر وجه التنقل فيها، وأصبح أحد أهم شرايينها الحيوية: مترو دبي.

في 9 سبتمبر 2009، تحرك أول قطار، لتبدأ رحلة لم تكن مجرد افتتاح لوسيلة نقل جديدة، بل بداية لتحول كبير في حركة المدينة وإيقاعها. وبعد 17 عاماً، أصبح المترو جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في دبي.

واقترب عدد مستخدميه من 3 مليارات راكب، في رقم يلخص قصة نجاح مشروع أصبح عنواناً للسرعة والكفاءة والربط بين مناطق الإمارة.

ولأن الإنجاز في دبي لا يمثل محطة وصول، بل نقطة انطلاق، عاد التاسع من سبتمبر عام 2011 مع افتتاح الخط الأخضر، لتتسع الشبكة وتعظم قدرتها على ربط المدينة.

ثم جاء مسار 2020 ليضيف امتداداً جديداً إلى الشبكة، ويعزز مكانة المترو جزءاً أساسياً من منظومة نقل متكاملة.

موعد جديد

واليوم، يواصل التاسع من سبتمبر موعده مع إنجاز جديد؛ ففي 9-9-2029 تستعد دبي لافتتاح الخط الأزرق، لتتسع الشبكة أكثر وتقترب مسافات المدينة من بعضها.

وبعدها بثلاث سنوات، يعود التاسع من سبتمبر في عام 2032 مع الموعد المقرر لافتتاح الخط الذهبي، لتكتب دبي صفحة جديدة من مسيرتها.

ولا يُنظر إلى مترو دبي اليوم باعتباره مشروعاً للنقل فقط، بل مسيرة متواصلة من الكفاءة التشغيلية والدقة في المواعيد والسلامة.

ومنذ انطلاقه وحتى النصف الأول من 2026، بلغ عدد مستخدميه نحو 2.96 مليار راكب، فيما يصل متوسط عدد مستخدميه إلى نحو 730 ألف راكب يومياً، وتبلغ نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات 99.70%.

شبكة تتوسع

ويبلغ طول شبكة المترو، بما في ذلك الخط الأزرق قيد التنفيذ، 120 كيلومتراً، وتضم 67 محطة. ومع تنفيذ الخط الذهبي، الذي يمتد 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، سيرتفع إجمالي طول الشبكة إلى 162 كيلومتراً، وعدد المحطات إلى 85 محطة.

وتدار الشبكة من مركز تحكم يعمل على مدار الساعة، لمراقبة حركة القطارات وأنظمة الاتصالات والطاقة ومعلومات الركاب، إلى جانب أنظمة التهوية والإطفاء والتكييف، بما يعزز السلامة ويرفع الكفاءة ويسرّع الاستجابة للأعطال.

ومن 9-9-2009 إلى 9-9-2032، يتغير شكل المدينة، وتتسع شبكتها، وتتسارع رحلتها، لكن الفكرة تبقى واحدة في دبي: كل محطة هي بداية، وكل إنجاز يفتح الطريق أمام إنجاز جديد.

وربما حين يُكتب التاسع من سبتمبر 2032 بالذهب، تكون دبي قد بدأت بالفعل في البحث عن التاريخ الذي سيأتي بعده، والمحطة التي ستفتح طريقاً جديداً في رحلة لا تتوقف.