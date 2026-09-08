25.8 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 8 أشهر

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أنها أنجزت إجراءات 25 مليوناً و849 ألفاً و432 مسافراً عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن 9 ملايين و382 ألفاً من إجمالي المسافرين استخدموا البوابات الذكية، في دلالة على التحول المتسارع نحو الخدمات الذكية التي أسهمت في اختصار إجراءات السفر وتقليص زمن الانتظار إلى ثواني معدودة، فيما أنجزت «السجادة الحمراء» إجراءات 745 ألفاً و188 مسافراً والتي تتيح التحقق من هوية المسافر أثناء مروره، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز وثائق السفر، ما يوفر تجربة عبور أكثر سرعة وانسيابية.

وقال معالي الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده منافذ دبي الجوية نحو الاعتماد على الحلول الذكية، في وقت تواصل فيه «إقامة دبي» تطوير تقنياتها وخدماتها، لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، تستجيب للنمو المتواصل في أعداد المسافرين.