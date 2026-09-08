مذكرة تفاهم لتأهيل المواطنين للقطاع الخاص

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف دعم جهود تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين الإماراتيين، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التوطين في دولة الإمارات وتوجهات المجلس نحو بناء منظومة متكاملة تربط الكوادر الإماراتية باحتياجات السوق الفعلية.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقّعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وتييري صبّاغ، نائب رئيس قسم، ورئيس «نيسان» و«إنفينيتي» في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية، والهند ودول CIS.

في إطار جهود المجلس لتوسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة، وتعزيز دورها في استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل وتوفير بيئات داعمة لنموهم وتطورهم المهني.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يمثل هذا التعاون مع شركة نيسان الشرق الأوسط خطوة مهمة في جهود المجلس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المواطنين الإماراتيين في بيئات عمل تنافسية ومتنوعة».

وقال تييري صباغ: «نفخر بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والاطلاع على الأسواق الإقليمية والعالمية اللازمة للنجاح في القطاع الخاص».