«طرق دبي» تنال جائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة عالمية عن أفضل ممارسات الحوكمة لعام 2026 «3G Excellence Award in Corporate Governance Practices»، التي تمنحها مؤسسة Cambridge IFA، تقديراً لتميُّز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية.

وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في مختلف أعمالها ومبادراتها، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارة وتطلّعاتها المستقبلية.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية، التي تتبوأها الهيئة في تبنّي الأُطر المتقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع. كما يعكس حرصها على مواصلة مسيرتها نحو التميُّز المؤسسي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية الرشيدة والابتكار والاستدامة.

وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس هذه الجائزة التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وِفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، مما يضمن استدامة الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة».