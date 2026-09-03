إنجاز 17 تحسيناً مرورياً في دبي خلال أغسطس الماضي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 17 تحسيناً مرورياً خلال شهر أغسطس الماضي في مختلف مناطق الإمارة، توزعت على عدد من المناطق والمحاور الحيوية في الإمارة.

وشملت جسوراً وأنفاقاً وتوسعة طرق وتحسينات مرورية، إلى جانب تطوير الوصول إلى مناطق سكنية ومواقع مدرسية، وإنشاء جسر للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد.

وشملت المشاريع المنجزة تحسينات مرورية في 6 مواقع مدرسية، إلى جانب تحسينات جديدة تسهل الوصول إلى منطقة تاون سكوير، وجسر جديد عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

كما أنجزت توسعة شارع الشيخ زايد بطول كيلومترين للحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه تقاطع المركز التجاري، إضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية على شارع المرابع.

وفي منطقة عود ميثاء، شملت المشاريع المنجزة نفقاً جديداً للمركبات من شارع دبي - العين باتجاه شارع الخدمات، فيما تضمنت الأعمال على شارع لطيفة بنت حمدان تحسينات مرورية وإنشاء حركتي التفاف للخلف، وامتدت مشاريع التطوير إلى شارع الإمارات.

حيث أنجزت الهيئة أعمال تحسين وتوسعة للطريق من حدود إمارة الشارقة حتى شارع العوير، كما شملت المشاريع جسراً جديداً من شارع الشيخ راشد إلى شارع الثاني من ديسمبر، وجسراً جديداً ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل.

وضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقل المرن، أنجزت الهيئة كذلك جسراً جديداً للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد ومنحدراً دائرياً من شارع الإمارات باتجاه أم سقيم.

وتنوعت المشاريع الـ17 المنجزة خلال أغسطس بين تطوير محاور رئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط بين المناطق وتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية والمواقع المدرسية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية.

وكانت الهيئة أعلنت عن خطة لتنفيذ ما يزيد على 45 تحسيناً مرورياً خلال العام الجاري، بحيث تتضمن توسعة وتطويراً لعدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية.

والمداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المرورية السريعة في مناطق المدارس.

وأكدت الهيئة أن التحسينات المرورية تجسد التزامها بترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التطوير المستدام للبنية التحتية، ودعم كفاءة التنقل.

وتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.