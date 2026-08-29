«بودكاست شرطة دبي» يناقش الأمن الأسري

تستضيف حلقة برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، الأخصائية الاجتماعية فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.

والتي تملك خبرة لأكثر من عشرين عاماً في التعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية والإنسانية في شرطة دبي.

وحلقة البودكاست التي يديرها محمد إبراهيم الحمادي، وتأتي تحت عنوان «الأمن الأسري.. بين الاحترام والخوف»، تتحدث خلالها الكندي عن أهمية «الأمن الأسري» في كونه أساس مجتمع متماسك وركيزة أسرة آمنة ومُستقرة في الوطن، مُقدمة تعريفاً للأمن الأسري على أنه «حالة من السكينة والارتياح والتواصل يعيشها أفراد الأسرة، ويعرف فيها كل فرد مسؤولياته وواجباته بعيداً عن التوتر والخوف».

والكندي تستعرض في الحلقة خبرات وتجارب الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في التعامل مع المشكلات الأسرية، واهتمامها بالأمن الأسري انطلاقاً من إدراكها للعلاقة الوثيقة بين استقرار الأسرة وأمن المجتمع والوقاية من الجريمة، على اعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأي اضطراب داخلها قد ينعكس على سلوك أفرادها ومستقبلهم.

والكندي تتحدث أيضاً عبر البودكاست عن خبرتها في التعامل مع المشكلات الأسرية، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسرة.