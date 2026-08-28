ميثاء بوحميد: قصة نجاح استثنائية سطرتها ابنة الإمارات

أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام، أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، وإنما عنوان لمسيرة وطنية راسخة جعلت من المرأة ركناً أصيلاً وشريكاً فاعلاً في مشروع دولة الإمارات الحضاري منذ بدايات التأسيس.

مشيرة إلى أن هذه المناسبة تجسد قصة نجاح استثنائية سطرتها ابنة الإمارات بعزيمتها وإصرارها، حتى أصبحت تجربتها نموذجاً ملهماً يحتذى به عربياً وعالمياً. وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد:

«في هذه المناسبة الوطنية، نستعيد فصلاً استثنائياً من قصة ملهمة كتبتها المرأة الإماراتية بإرادتها وعزيمتها، قصة تجاوزت حدود التجربة المحلية لتصبح نموذجاً ملهماً لما يمكن أن تصنعه الإرادة حين تلتقي برؤية وطنية طموحة وإيمان راسخ بقدرات الإنسان».

وأضافت، أن المرأة الإماراتية لم تكتفِ باغتنام الفرص التي أتاحتها لها دولة الإمارات، بل حولتها إلى منصات للإنجاز والتميز، لتصل اليوم إلى مواقع متقدمة في دوائر صنع القرار، والميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، حاملة رسالة شراكة متوازنة أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتمكين والتنمية المستدامة.