بـ«كيس ثلج».. أهالي أحياء دبي ينطلقون في رحلة تطوعية لتخفيف حر الصيف عن العمال

بات ملصق «متطوع في ثلاجة الفريج» حاضراً على عدد من السيارات التي تجوب أحياء دبي، في مشهد يعكس مشاركة أهالي المناطق السكنية في مبادرة «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها «فرجان دبي»، وفتحت من خلالها باب التطوع أمام أفراد المجتمع للمساهمة في توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال خلال فصل الصيف بسياراتهم الخاصة.

وتتيح المبادرة لأهالي الأحياء المشاركة في عملية التوزيع بأنفسهم، سواء بشكل فردي، أو برفقة الأصدقاء، أو مع أفراد العائلة، لتتحول سيارات المتطوعين إلى وسيلة لإيصال المشروبات الباردة إلى العمال في مختلف مناطق دبي.

وأوضحت «فرجان دبي»، عبر حساباتها، آلية التطوع والمشاركة في المبادرة، والتي تبدأ بالتسجيل، ثم الحضور إلى موقع بنك الإمارات للطعام، حيث يتعين على المتطوع إحضار كيس من الثلج فقط، ومن ثم تعبئة البرادات المتنقلة وتحميلها في سيارته، فيما تضع «فرجان دبي» ملصق «متطوع» على السيارة، ليبدأ بعدها المتطوع رحلته في توزيع المشروبات المنعشة على العمال.

ووضعت «فرجان دبي» خيارات عدة لتسهيل عملية المشاركة والتوزيع، إذ يمكن للمتطوع اختيار المشاركة بمفرده، أو برفقة الأصدقاء، أو مع أفراد العائلة، بما يتيح للأسر وأفراد المجتمع المشاركة في المبادرة وتحويل عملية التوزيع إلى تجربة مجتمعية مشتركة.

وتستهدف حملة «ثلاجة الفريج» المجتمعية الإنسانية، التي تستمر حتى 3 سبتمبر 2026، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة في الشوارع والطرق بمختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات، وقيم التكافل والتعاضد بين أفراده، وتقديرهم الكبير لكل من يقوم بواجبه على أكمل وجه في مختلف الظروف.

وتهدف الحملة، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.