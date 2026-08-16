خدمات «الشاحن الأخضر» الأكثر طلباً في «كهرباء دبي»

سعيد الطاير: 99.5 % التبنّي الرقمي لخدمات الهيئة خلال النصف الأول

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن خدمات شحن المركبات الكهربائية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلباً، إذ توفر الهيئة إمكانية إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» وتقديم طلبات الشحن ومتابعتها بسهولة عبر القنوات الرقمية المختلفة.

وفي الوقت ذاته تحظى خدمات تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه ضمن منظومة إدارة الإمداد بإقبال كبير من المتعاملين نظراً لما توفره من سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات.

وقال معاليه لـ«البيان»: «تشهد خدمة إصدار شهادات عدم الممانعة «NOC» في قطاع المشاريع والبنية التحتية، طلباً متنامياً من خلال برنامج «صقور»، الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات المطلوبة بكفاءة عالية ومن المحاولة الأولى، بما يدعم تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين تجربة المتعاملين من الشركاء في مختلف القطاعات».

وأضاف: «تشهد خدمات الفوترة والسداد إقبالاً كبيراً، حيث توفر الهيئة حلولاً رقمية متكاملة تشمل سداد الفواتير، وعرض الفواتير، وخدمة «الدفع السهل»، وخدمة «فواتيري»، إضافة إلى خدمة سداد فواتير الحسابات المتعددة «تيسير».

وتتيح الهيئة إنجاز عمليات الدفع بسهولة وأمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الرقمية الأخرى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين».

تحول رقمي

وأوضح معالي سعيد الطاير أن الأداء الرقمي المتميز للهيئة يعكس نجاح استراتيجيتها في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي 99.5 % حتى 30 يونيو 2026، في مؤشر واضح يترجم ثقة المتعاملين واعتمادهم المتزايد على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم.

وتؤكد هذه النتائج نجاح الهيئة في ترسيخ تجربة خدمات رقمية متكاملة وآمنة واستباقية، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سعادة المتعاملين، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على مواصلة جهودها في تطوير نموذج التحول الخدمي بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم خدمات رقمية مبتكرة وسلسة تغطي مختلف الرحلات الخدمية، بما يضمن توفير تجربة متعامل استثنائية ترتكز على سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجازها ورفع مستويات السعادة لدى جميع المعنيين.

كما تتبنى الهيئة منهجية متقدمة لتصميم الخدمات تركز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، مع مواصلة تحديد أولويات التحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير الحلول الرقمية الذكية التي من شأنها أن تعزز كفاءة الخدمات وتدعم التحول الرقمي الشامل في إمارة دبي.

حيث تسهم هذه المنهجية في توفير تجربة متكاملة وسلسة عبر مختلف القنوات الرقمية، بما يواكب رؤية دبي في الريادة الحكومية والابتكار وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز تجربة المتعاملين عبر باقة واسعة من الخدمات الرقمية الذكية التي تشهد إقبالاً متزايداً.