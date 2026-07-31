24.764 معاملة أنجزها «إسكان دبي المتكامل» منذ افتتاحه

منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي

يقدم مركز إسكان دبي المتكامل، في «ند الشبا أفينيو مول»، تجربة إسكانية حكومية متكاملة، تجمع مختلف خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والشركاء المعتمدين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل الإسكانية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة حياة المواطنين، واستقرار الأسر الإماراتية.

وأنجز المركز، منذ افتتاحه في يناير 2024 وحتى تاريخه، 24.764 معاملة، في مؤشر يعكس دوره المتنامي في توفير خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، وترجمة الرؤية المستقبلية لحكومة دبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تفعيل خدماتها الإسكانية عبر المركز، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وفق إجراءات مرنة ومعايير عالية من الكفاءة والجودة.

وتوفر المؤسسة عبر المركز كل خدمات المنح السكنية، والقروض والتمويل السكني، والخدمات التكميلية، ومن أبرزها منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والاستشارات الداعمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال رحلتهم الإسكانية.

وتسهم هذه الخدمات في تعزيز شمولية منظومة الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يرتقي بتجربة المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة في دبي.

منصة موحدة

ويشكل مركز إسكان دبي المتكامل منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي، من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية في موقع واحد، حيث يعزز هذا التكامل بين الجهات الحكومية سرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة، مع توفير حلول مترابطة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسهولة، كما يوفر المركز مواقف مخصصة للمتعاملين داخل المول، بما يعزز سهولة الوصول، ويوفر تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة.

وصُمم المركز وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وزُوّد بتقنيات وحلول رقمية متطورة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، وتسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، ولا يقتصر دور المركز على تقديم الموافقات والقروض والمنح، بل يمتد إلى تصميم تجربة متعامل متكاملة، تعتمد على تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الاستباقية والاستشارات التخصصية، بما يساعد المواطنين على اختيار الحلول السكنية والتمويلية، التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم،

كما يضم المركز كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصين يقدمون الدعم والاستشارات الهندسية والمالية للمتعاملين، ويساعدونهم في التعرف إلى الخيارات المتاحة، واختيار التصاميم المناسبة، وإدارة ميزانيات البناء بكفاءة.

نقلة نوعية

ويمثل مركز إسكان دبي المتكامل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، إذ يجسد توجهات حكومة دبي نحو تقديم خدمات حكومية، تتمحور حول الإنسان، وتقوم على التكامل والابتكار والسرعة وسهولة الوصول.