دبي تتصدر قائمة أكثر المدن تصويراً في العالم

تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تصويراً في العالم، بعدما حصلت على درجة 100 في مؤشر «القابلية للانتشار على إنستغرام» لعام 2026، وفق تقرير صادر عن «بلايرز تايم»، نقلته «تريد أرابيا»، وهي بوابة إخبارية متخصصة في أخبار الأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وسجلت دبي 147 مليون إشارة على «إنستغرام»، وأكثر من 43 مليون إشارة على «تيك توك»، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوز إجمالي المنشورات المرتبطة بها على «إنستغرام» و«تيك توك» 190 مليون منشور، إلى جانب 3.43 ملايين عملية بحث شهرية على «غوغل».

ولندن وباريس ضمن المدن المتقدمة في التصنيف، فيما برزت برشلونة بتسجيل 97 مليون منشور موسوم، إلى جانب 23 مليون عملية بحث شهرية عالمية على «غوغل»، أي ما يقارب سبعة أضعاف حجم البحث عن دبي، ما جعلها أكثر الوجهات بحثاً ضمن بيانات التقرير. كما سجلت نيويورك 165.6 مليون منشور، مؤكدة استمرار حضورها القوي على المنصات البصرية.

وعلى مستوى المعالم السياحية، تصدر برج خليفة قائمة أكثر المعالم تداولاً وبحثاً على الإنترنت، بعدما سجل أكثر من 10.1 ملايين منشور موسوم، وأكثر من 1.1 مليون عملية بحث شهرية على «غوغل»، متقدماً على برج إيفل، الذي سجل 662 ألف عملية بحث شهرية، و«غراند كانيون» بنحو 696 ألف عملية بحث.

وأشار التقرير إلى أن برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً واكتمل بناؤه عام 2010، أعاد تعريف البناء العمودي، وتحول إلى أيقونة عالمية مرتبطة بصورة دبي كوجهة سياحية حديثة تقوم على الحجم والطموح والفرادة البصرية.

ووفق التقرير، لم تعد «القابلية للتصوير» مرتبطة بالمعلم المنفرد فقط، بل بالمدينة كمنظومة بصرية كاملة، تتشكل من الكثافة العمرانية، ونمط الحياة، والفخامة، والتجارب السياحية، ومن هذا المنطلق، جاءت دبي في صدارة المدن التي تحولت إلى مرجع عالمي للمحتوى السياحي الفاخر على منصات التواصل.

كما كشف التصنيف عن هيمنة واضحة للوجهات الحضرية في قائمة 2026، مع حضور قوي للمدن الأوروبية، إلى جانب مدن أقل شهرة عالمياً لكنها تحقق انتشاراً بصرياً لافتاً، مثل سان دييغو وسانتياغو وكوتشي، ما يشير إلى أن الشهرة التقليدية لم تعد الشرط الوحيد للظهور في المحتوى السياحي الرقمي.