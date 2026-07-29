«دبي الأفعال» تتحدث بلغة المستقبل

المدينة تحولت إلى أيقونة معمارية عالمية تسابق الزمن

لا تقاس السنوات بعدد الأيام في دبي، بل بحجم الإنجازات التي تتحقق، فكل مشروع يبنى يحمل رسالة واضحة مفادها أن المستقبل لا ينتظر، ويترجم فلسفة قائد ملهم.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصنع الإرادة ولا تعترف بكلمة «مستحيل»، ورؤية ترى الفرص حيث يراها الآخرون تحديات.

تجسد الصورة التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه على منصة «إكس» لإمارة دبي بين زمنين 2004 و2026، مفهوم «دبي الأفعال» التي تتحدث بلغة المستقبل، إذ الأقوال تقترن بالأفعال، ذلك النهج القيادي الذي تفردت به دبي، والقائم على تحويل الرؤى والأفكار الجريئة على الورق إلى إنجازات واقعية تخدم الإنسان وتذهل العالم.

وتعكس الصورة كيف تحولت دبي إلى أيقونة معمارية عالمية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الإمارة مدينة تسابق الزمن، تجسيداً لإيمان سموه بأن «السباق نحو التميز لا يوجد فيه خط نهاية».

فدبي اليوم ليست أبراجاً شاهقة فحسب، بل قصة وطن آمن بأن لا حدود لسقف الطموحات والإنجازات، فعند تحقيق قمة يبدأ التفكير في قمة أخرى هذه الفلسفة جعلت من الزمن شريكاً في الإنجاز، ومن المستحيل نقطة انطلاقة نحو تحقيق الممكن والمزيد من الإنجازات.

والتباين البصري بين دبي الأمس ودبي اليوم لا يستعرض طفرة عمرانية، بل يروي قصة قيادة آمنت بأن النجاح يقاس بالإنجاز، لا بالوعود، وإرادة حولت الصحراء إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار والاقتصاد والسياحة، وجعلت من دبي مدينة المستقبل التي باتت مثالاً حياً على أن شغف الطموح والعمل الدؤوب والتخطيط للمستقبل، يصنع التاريخ ويحول الأفكار الجريئة إلى واقع يبهر العالم، وهذا ما فعلته دبي وجسدته نهجاً في مسيرتها التنموية.

المسيرة التنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليست مسيرة تنمية تقليدية، بل مدرسة عالمية في صناعة المدن تقوم على الجرأة في اتخاذ القرارات وسرعة الإنجاز والاستثمار بالإنسان، حيث يؤمن سموه بأن المدن لا تبنى بالإمكانات وحدها، بل بالأفكار خراج الصندوق وبالقيادات التي تمتلك الشجاعة وعزيمة التنفيذ.

واليوم تواصل دبي كتابة فصول جديدة من قصتها التي أبهرت العالم، وباتت نموذجاً للمدن العالمية الباحثة عن الريادة، من خلال إيمان قيادتها بأن المستقبل ليس موعداً ننتظره، بل قراراً نصنعه كل يوم، حتى أضحت عاصمة للأفعال قبل الأقوال.