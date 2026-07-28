شرطة دبي توصل المعثورات إلى أصحابها أينما كانوا

لم تعد رحلة استعادة المفقودات في دبي تقتصر على العثور عليها والاحتفاظ بها، بل أصبحت منظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المعثور عليه وتنتهي بوصوله إلى صاحبه أينما كان.

حيث نجحت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة أكثر من 200 ألف معثور إلى أصحابها خلال العامين الماضيين، منها 171 ألفاً و490 معثوراً، خلال عام 2025، وأكثر من 38 ألف معثور خلال عام 2024، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة العمل وقدرتها على التعامل مع آلاف المقتنيات يومياً.

وفي إطار تطوير هذه المنظومة أعلنت شرطة دبي توفير خدمة جديدة تتيح توصيل المعثورات التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة.

وأوضحت الشرطة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً

. وتأتي هذه الخدمة امتداداً لتوجه شرطة دبي نحو بناء منظومة شرطية استباقية لا تكتفي بحفظ الممتلكات، وإنما تعمل على الوصول إلى أصحابها وتسهيل استعادتها بأقل الإجراءات، مستفيدة من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي جعلت تجربة المتعامل أكثر سرعة ومرونة.

نظام ذكي

ومنذ عام 2020 اعتمدت شرطة دبي نظاماً ذكياً متكاملاً أحدث نقلة نوعية في آلية التعامل مع المفقودات والمعثورات، إذ أسهم في اختصار إجراءات الإبلاغ والتعامل معها من 7 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، وربط البلاغات بالمعثورات المسجلة إلكترونياً، بما يسرّع عمليات المطابقة والوصول إلى أصحاب المقتنيات.

ويتيح النظام تسجيل المفقودات والمعثورات إلكترونياً، وتحليل البيانات ومطابقة المواصفات، الأمر الذي مكّن فرق العمل في العديد من الحالات من إعادة المقتنيات إلى أصحابها خلال وجودهم في رحلات «ترانزيت» وقبل مغادرتهم الدولة، كما تمكنت الشرطة من التعرف إلى أصحاب معثورات غادروا مطار دبي والتواصل معهم وإرسال ممتلكاتهم إلى بلدانهم عبر البريد.

وتستقبل إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي آلاف القطع يومياً من مختلف أنحاء الإمارة، وقد يصل العدد في بعض الأيام إلى نحو 12 ألف معثور، حيث تخضع جميع القطع لعمليات فرز وتصنيف دقيقة وفق نوعها وقيمتها وأهميتها، قبل مطابقتها مع البيانات المسجلة في النظام الذكي.

ويُعاد الجزء الأكبر من المقتنيات إلى أصحابها خلال دقائق أو ساعات، فيما تحفظ بقية المعثورات في مستودعات الإدارة وفق إجراءات أمنية دقيقة إلى حين التعرف إلى أصحابها، وفي حال تعذر الاستدلال عليهم تحفظ لمدة عام كامل.

، وبعد انتهاء المدة القانونية يتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة، سواء عبر المزادات العلنية أو الإتلاف، مع الاحتفاظ بالقيمة المالية للمقتنيات التي يتم بيعها لمدة تصل إلى 15 عاماً بما يتيح لأصحابها المطالبة بها عند إثبات ملكيتها.

ولا تتوقف جهود شرطة دبي عند حدود الدولة، إذ تمتد خدمات إعادة المعثورات إلى أصحابها خارج الإمارات، حيث تتلقى الإدارة استفسارات من مختلف الدول وتعمل على إعادة الممتلكات عبر خدمات البريد، وقد أعادت مؤخراً مقتنيات إلى أصحابها في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في تجربة تعكس امتداد خدمات شرطة دبي إلى زوار الإمارة حتى بعد مغادرتهم.

خطوة استباقية

ومن أبرز قصص النجاح التي تعكس كفاءة المنظومة، تمكُّن شرطة دبي من إعادة ساعة يد تزيد قيمتها على مليون درهم إلى صاحبتها قبل أن تتقدم بأي بلاغ عن فقدانها، بعدما تمكنت الفرق المختصة من تحديد هويتها والتواصل معها، لتكتشف أنها فقدت الساعة في أحد الأماكن العامة، حيث تسلمتها وسط حالة من الدهشة والامتنان. وتعتمد الإدارة في ذلك على منظومة متقدمة لحفظ المعثورات.

حيث خصصت مستودعات كبيرة لاستقبال المقتنيات التي يتم تسليمها عبر مراكز الشرطة أو مباشرة إلى إدارة المفقودات والمعثورات، وفق معايير تضمن سلامتها وتأمينها طوال الفترة القانونية.

كما تضم الإدارة قسماً متخصصاً لفحص وتقييم المجوهرات النادرة والأحجار الكريمة والساعات باستخدام أجهزة متطورة وبالتعاون مع شركات متخصصة، حيث يتم إعداد تقارير وصفية دقيقة لكل قطعة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها بعد انتهاء المدة القانونية.

وتعمل إدارة المفقودات والمعثورات ضمن شبكة واسعة من التعاون تضم أكثر من 2500 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، تشمل المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمؤسسات الخدمية، وجميعها مرتبطة بالنظام الذكي لتسجيل المفقودات والمعثورات، بما يعزز سرعة تسجيل القطع والعثور على أصحابها.

المفقودات تصل لأصحابها قبل أن يشعروا بفقدانها

كفاءة منظومة العمل تتعامل مع آلاف المقتنيات يومياً

فحص وتقييم المفقودات الثمينة باستخدام أجهزة متطورة