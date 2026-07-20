دبي تزن حبات الرطب بجرامات الذهب

في مهرجان دبي للرطب 2026 لا تخطف العذوج الضخمة وأصناف النخيل وحدها أنظار الزوار، فثمة مشهد آخر يتكرر بصمت أمام الميزان.. حبات رطب يتجاوز وزن بعضها 30 جراماً توزن بدقة تضاهي دقة وزن الذهب، حتى تبدو الجرامات القليلة أثمن ما في المشهد.

لأنها ليست جرامات عابرة، بل حصيلة موسم كامل من الصبر والعناية والخبرة، تبدأ بين النخيل ولا تنتهي إلا فوق كفة الميزان، حيث قد تصنع بضعة جرامات إضافية الفارق بين مشارك يعود بمحصوله، وآخر يعود بالذهب والجوائز.

الوصول إلى هذه النتيجة لم يبدأ عند الميزان، بل قبل ذلك بأشهر، وربما بسنوات من الخبرة المتراكمة كما يروي المزارعون، حيث تنطلق الرحلة مع العناية بالنخلة منذ المراحل الأولى للموسم، بدءاً بعملية التلقيح التي تعد الأساس في جودة عقد الثمار، ثم مرحلة تخفيف العذوج.

حيث يزال جزء من الثمار بعناية ليمنح الحبات المتبقية مساحة أكبر للنمو، فتتركز فيها العناصر الغذائية وتكتسب حجماً ووزناً أكبر، لتتواصل بعد ذلك مراحل العناية عبر برنامج ري دقيق لا يخضع لجدول ثابت، بل يتغير وفق احتياجات النخلة، ودرجات الحرارة، ورطوبة التربة، ومرحلة نمو الثمار، لأن أي زيادة أو نقص في المياه قد ينعكس مباشرة على جودة المحصول وحجم الحبات.

ومع اشتداد حرارة الصيف تتضاعف العناية بالنخلة، فبرامج التسميد تنفذ وفق احتياجاتها الفعلية، مع تزويدها بالعناصر الغذائية في توقيتات مدروسة، ومراقبة مستمرة للتربة والجذور، إلى جانب تنظيف السعف، وتحسين التهوية.

والحفاظ على رطوبة التربة، وحماية العذوق من الإجهاد الحراري والآفات الزراعية التي قد تنتقص من جودة الثمار. وعندما يحين موعد الحصاد، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، فلا تختار الثمار عشوائياً، بل ينتقي المزارع حبات الرطب الأكثر اكتمالاً من حيث الحجم والامتلاء والتجانس، بعد فحص دقيق لكل ثمرة، لتكون جاهزة للمنافسة في المهرجان.

وفي تلك اللحظة، تبدو كفة الميزان كأنها تروي القصة كاملة، فكل جرام إضافي لم يولد في لحظة الوزن، بل صنع عبر أشهر من المتابعة اليومية والخبرة المتراكمة، ولهذا، فإن الحبة التي تتجاوز 30 جراماً لا تمثل مجرد رقم في منافسة، بل تختزل رحلة موسم كامل من الصبر والعمل، وتجسد خبرة مزارع أدرك أن الوصول إلى التميز يبدأ من المزرعة، قبل أن ينتهي على كفة الميزان.