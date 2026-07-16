150 راداراً ذكياً ترصد المخالفات على طرق دبي

كشف العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، أن عدد أجهزة الرادار الذكية العاملة على طرق الإمارة بلغ 150 جهازاً، منذ بدء استخدام المنظومة في عام 2020، مؤكداً أن هذه الأجهزة تمثل ركيزة أساسية في ضبط أمن الطريق وتحقيق مؤشرات خفض الوفيات وتعزيز السلامة المرورية.

وقال إن الرادارات الذكية لا تقتصر على رصد تجاوز السرعات المحددة، بل ترصد مجموعة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها الوقوف وسط الطريق من دون مبرر، وعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي، والانحراف المفاجئ، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعرقلة حركة السير.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرحلة الأولى من تشغيل الأجهزة الذكية شهدت ارتفاعاً في نسبة المخالفات المحررة بواسطتها، قبل أن تبدأ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي، وهو ما يدل على نجاح التجربة والتزام عدد كبير من مستخدمي الطريق بالأنظمة واللوائح المرورية.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور تمتلك إحصائيات سنوية ودورية لكل صنف من المخالفات، إلى جانب إجراء مقارنات بين فترة وأخرى لقياس أثر الرادارات الذكية في خفض المخالفات الخطرة والحوادث المرورية والإصابات البليغة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لديها مؤشرات وأهداف مرتبطة بخفض الوفيات وضبط أمن الطريق تقنياً، وتعد الرادارات الذكية ركيزة أساسية في تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات، إلى جانب دورها في تغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بحزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين المركبات.

وأشار إلى أن الخطط السنوية للإدارة تستهدف تغطية جميع المناطق الساخنة في الإمارة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتم رصدها أو ترد بشأنها شكاوى حول وجود ممارسات وسلوكيات خاطئة يرتكبها بعض السائقين ومستخدمي الطريق.

وبيّن أن الإدارة تنسق كذلك مع شركات التطوير العقاري للعمل على تغطية مناطق اختصاصها، ومنها التجمعات السكانية والمناطق التجارية والسياحية التي ترد بشأنها شكاوى تتعلق بممارسات بعض السائقين للسلوكيات الخاطئة، وإزعاج القاطنين ورواد المناطق التجارية والسياحية.

وفيما يتعلق بسلامة سائقي دراجات التوصيل، أكد العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تحرص على توعيتهم بصورة دورية، من خلال نزول فريق التوعية المرورية إلى مواقعهم وتنظيم ورش تثقيفية ومحاضرات توعوية مباشرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

وأوضح أن الرسائل التوعوية الموجهة إلى سائقي دراجات التوصيل تركز حالياً على الالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء معدات السلامة الوقائية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بمسار السير الصحيح، وترك مسافة أمان كافية.

وأكد أن شرطة دبي تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة السلامة الخاصة بدراجات التوصيل، من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة الرصد والكاميرات الذكية، لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.