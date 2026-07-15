دبي.. 66 ألف إقامة ذهبية في 6 أشهر

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز أكثر من 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول، وإصدار نحو مليون و52 ألف إقامة جديدة، وإنجاز 910 آلاف معاملة لتجديد الإقامة، إلى جانب منح 66 ألف إقامة ذهبية، في مؤشر يعكس النمو المتواصل الذي تشهده دبي، وكفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتزايد جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن هذه النتائج تجسد كفاءة منظومة العمل وسرعة إنجاز المعاملات، وتعكس نجاح فريق العمل في "إقامة دبي" في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر تقديم خدمات حكومية استباقية ومرنة ترتقي إلى تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى إن "إقامة دبي" ستواصل تطوير المبادرات النوعية، وتسريع وتيرة التحول الذكي، وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي المستقبلية.

تصفير البيروقراطية

وذكر معاليه على أن تصفير البيروقراطية يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للإدارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات، وتطوير حلول مبتكرة توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة دبي وتنافسيتها في مجالات الإقامة والهوية والخدمات الذكية، ويكرس مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.