محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

على أن يضم مجلس أمناء الجامعة في عضويته: مُدير الجامعة، وأحمد بطي المحيربي، والشيخة هند علي راشد المعلا، ومنى فيصل القرق، إضافة إلى ممثل واحد عن كل من: مجموعة دبي القابضة، والمجلس البريطاني في دبي والإمارات الشماليّة، وبنك الإمارات دبي الوطني، ورولز رويس إنترناشيونال ليمتد، والمجلس البريطاني للأعمال، وشركة آتكنز.