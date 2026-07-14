10 مشاريع طرق جديدة في دبي خلال يوليو الجاري

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن طرق الإمارة تشهد خلال شهر يوليو تحسينات مستمرة وأعمالاً تطويرية شاملة، بهدف تعزيز انسيابية التنقل وضمان سلاسة الرحلات إلى مختلف الوجهات.

وذلك من خلال تنفيذ وافتتاح أكثر من 10 مشاريع مرورية وتطويرية في عدد من المناطق الحيوية، ضمن خططها الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يعزز جودة الحياة، ويواكب مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في قطاع النقل.

وأوضحت الهيئة أن المشاريع الجاري تنفيذها تتوزع على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، وتشمل تنفيذ تحسينات مرورية سريعة على شارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية على شارع المرابع في منطقة القوز لتسهيل حركة الدخول والخروج وتقليل أوقات الانتظار.

بالإضافة إلى تنفيذ حركة «يمين حر» من شارع الثويمه إلى شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقليل التداخلات المرورية.

كما تتضمن الأعمال تحسينات مرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، وتطوير تقاطع رأس الخور مع طريق دبي العين من خلال إضافة حارة مرورية جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة المركبات خلال ساعات الذروة.

فضلاً عن افتتاح مواقف المركبات الخاصة بمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وتعزيز سلامة الطلبة وأولياء الأمور.

وشملت المشاريع أيضاً افتتاح مواقف لاستراحة الشاحنات في مدينة هند، دعماً لقطاع النقل الثقيل وتوفير بيئة مناسبة لسائقي الشاحنات، إضافة إلى افتتاح مواقف سطحية جديدة في منطقة البرشاء 1 جنوب الأولى، لتلبية الطلب المتزايد على مواقف المركبات في المنطقة، فضلاً عن افتتاح الشارع الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة بجوار موتور سيتي، الذي يسهم في تحسين الربط بين المناطق السكنية والطرق الرئيسية وتوفير مسارات بديلة للمركبات.

وفي إطار المشاريع الاستراتيجية، أعلنت الهيئة إرساء عقد مشروع تطوير محور شارع لطيفة بنت حمدان، الذي يعد من المشاريع المهمة الهادفة إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وتعزيز الربط بين عدد من المحاور الحيوية، بما يدعم خطط دبي المستقبلية في تطوير شبكة الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أنها واصلت خلال الشهر الماضي تنفيذ حزمة أخرى من المشاريع، حيث أنجزت أكثر من 6 مشاريع مرورية شملت تحسينات لمدخل مجلس ند الشبا، وتحسينات على تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف.

وتوفير مسار إضافي باتجاه شارع المركز المالي، وتحسينات مرورية على تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب افتتاح الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان مقابل منطقتي المرابع العربية 3 وفيلانوفا، فضلاً عن افتتاح جسر جديد باتجاه دبي هاربر، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاريع العمرانية والسياحية في تلك المناطق.