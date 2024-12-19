أحمد الفلاسي: تمكين الكوادر الوطنية مسؤولية مشتركة

كرم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، 1065 خريجاً من كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي من بينهم 101 خريج حصلوا على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

وقال مدير مجمع الكليات إنها لم تغفل الدور الرئيسي الذي يلعبه الكادر الأكاديمي في تعزيز الجانب العملي للطلاب من خلال اطلاعهم ومعرفتهم العميقة بسوق العمل، فأطلقت برنامج «التفرغ الأكاديمي للأساتذة» لمواكبة أحدث التطورات في مختلف القطاعات والتخصصات سواء داخل الدولة أم خارجها، والذي تم إطلاقه بشريحة أولى تتضمن 50 عضواً من الهيئة الأكاديمية في 2024.

ووزع معاليه شهادات التخرج على الخريجين والخريجات، بحضور الدكتور فيصل العيان، مدير المجمع، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للكليات، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد الدكتور الفلاسي، أن إعداد وتمكين الكوادر الوطنية مسؤولية مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتوفير أفضل فرص تدريبية وتوظيفية للطلبة والخريجين، وتنفيذ المبادرات المحفزة للتفوق والتميز، مثمناً جهود كليات التقنية في بناء الشراكات الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل الخاصة والحكومية.

وهنأ معالي بالهول الخريجين والخريجات ودعاهم للانطلاق نحو المستقبل، واضعين أمام أعينهم مسؤوليتهم في العمل والإنتاج، والحرص على الإبداع في مجالاتهم، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية.

ومن ناحيته ألقى الدكتور فيصل العيان كلمة نيابة عن مجلس أمناء الكليات، أكد خلالها حرص مجمع كليات التقنية منذ التأسيس على أن يكون منصة لإعداد القوى البشرية التي تساهم بشكل فعال في بناء منظومة اقتصادية أكثر صلابة.

3 مسارات أكاديمية

واستعرض الدكتور العيان، ما حققته الكليات من إنجازات على مستويات عدة مختلفة ساهمت في تعزيز تميز وكفاءة مخرجاتها النوعية، حيث واكبت المستقبل والتحولات الاقتصادية والصناعية برؤية وخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ومن بينها إطلاق ثلاثة مسارات أكاديمية، تمثلت في: البكالوريوس التطبيقي، والدبلوم المهني بالإضافة إلى المسرعات الوظيفية «برنامج مهارة».

التلمذة المهنية

وأوضح أن برنامج «التلمذة المهنية» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي، أتاح للطالب قضاء فترة زمنية تمتد إلى عام في مؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج البكالوريوس التطبيقي، أي ما يعادل 25% من الفترة الدراسية للبرنامج.

وقال إن «التلمذة المهنية» حظي بنجاح كبير، استفاد منه أكثر من 6000 طالب في الدبلوم والبكالوريوس كمرحلة أولى، وما يقارب 4000 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024/ 2025، وابتعاث أكثر من 5 آلاف طالب في الفصل الدراسي الثاني.

برنامج التفرغ للكادر الأكاديمي

وأضاف إنه نظراً لأهمية البرنامج في تطوير كفاءة الكادر الأكاديمي وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج الكليات في مساراتها المختلفة سيتم طرح البرنامج ليكون أكثر شمولية وتنوعاً، يتيح لعضو الهيئة الأكاديمية قضاء فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى شهر سنوياً في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.

وعبر الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم بتخرجهم، وفخرهم بانتمائهم لكليات التقنية العليا، وتقدموا بأسمى معاني الشكر والعرفان، للقيادة الحكيمة لدعمها الدائم لهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

جوائز

وتميز حفل التخريج بتقديم مجموعة «عبد الواحد الرستماني» الشريك الاستراتيجي لكليات التقنية العليا، جائزة كبرى، تقدم لأول مرة للخريجين، ممن حققوا أعلى معدل تراكمي (4/4) على مستوى دفعة العام 2024، وهي عبارة عن سيارتين «Zeekr X» الصديقة للبيئة، للخريجتين مريم شيخ عمر، تخصص إدارة الأعمال، من كليات التقنية بأبوظبي، وميره أحمد عبد المعطي، تخصص علوم الكمبيوتر والمعلومات. من كليات التقنية بالشارقة، حيث أكد معالي أحمد بلهول الفلاسي أن المبادرة تعتبر نموذجاً للتعاون الهادف لتشجيع الطلبة وتقدير جهودهم وحرصهم على التميز.