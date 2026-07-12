94 % انخفاض في وفيات «حوادث المرور» على طرق دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نجاح استراتيجية السلامة المرورية في خفض معدل وفيات الحوادث المرورية على طرق الإمارة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 94 % خلال الفترة من عام 2007 حتى نهاية عام 2025، ليصل المعدل إلى 1.4 وفاة لكل 100 ألف من السكان، وهو من أفضل المعدلات التي سجلتها إمارة دبي.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار جهودها لتحقيق رؤية «صفر وفيات» والوصول إلى أفضل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة على الطرق.

4 محاور

وأوضحت الهيئة أن استراتيجية السلامة المرورية تستند إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل: الضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية، والأنظمة والإدارة، حيث تتضمن هذه المحاور مجموعة من المبادرات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية وتقليل الإصابات البليغة والوفيات.

وأشارت إلى أن إدارة التحويلات المرورية تأتي ضمن منظومة الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة وتحقيق انسيابية الحركة أثناء تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة، إذ تحرص الهيئة على إعداد خطط متكاملة للتحويلات قبل بدء الأعمال، من خلال دراسة وتحليل الحركة المرورية وتحديد المسارات البديلة المناسبة.

وأضافت أن إعداد التحويلات المرورية يتم بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية، مع استمرار مراقبة أداء التحويلة بعد تنفيذها وإجراء التحسينات اللازمة لضمان انسيابية الحركة وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق.

دراسات مسبقة

وبينت الهيئة أن تحديد مواقع التحويلات وتوقيت تنفيذها يعتمد على دراسات مرورية وفنية متخصصة تراعي حجم وكثافة الحركة خلال مختلف أوقات اليوم، مع الحرص على تنفيذ الأعمال خلال الفترات الأقل تأثيراً، مثل ساعات الليل أو خارج أوقات الذروة، متى ما سمحت طبيعة المشروع بذلك.

وفي حال تطلبت الأعمال تنفيذ تحويلات خلال ساعات الذروة، يتم إجراء دراسات إضافية للتأكد من قدرة الطرق البديلة على استيعاب الأحجام المرورية، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة.

إبلاغ الجمهور

وأكدت الهيئة حرصها على إبلاغ الجمهور بالتحويلات المرورية والطرق البديلة عبر مختلف قنوات التواصل، بما فيها القنوات الرقمية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل الإعلامية، بهدف تمكين مستخدمي الطريق من التخطيط المسبق لرحلاتهم واختيار المسارات المناسبة.

وذكرت أنها نفذت خلال الثلث الأول من العام الجاري أعمال صيانة وقائية وتصحيحية شملت الطرق والأسطح الأسفلتية وعناصر السلامة المرورية ومعالجة الملاحظات التشغيلية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، موضحة أن بعض هذه الأعمال استلزم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة وفقاً لطبيعة الموقع ومتطلبات التنفيذ، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع العمل.

وأضافت الهيئة أنها تواصل دراسة ومعالجة المواقع ذات الخطورة العالية ومواقع الحوادث المتكررة، إلى جانب توفير معابر مرتفعة للمشاة في المناطق التي تتطلب ذلك، وتطوير مواقع مختلفة لتعزيز سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، فضلاً عن تنفيذ زيارات ميدانية لاستراحات الشاحنات، وتنظيم ورش توعوية لسائقي خدمات التوصيل، وحملات لتعزيز سلامة المشاة.