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الإمارات

محمد بن راشد: "دمشقْ".. حبُّها قبلٌ وبَعدُ

  • رائعة شعرية ضمنها سموه ما في وجدانه لسوريا وشعبها
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أحمد الشنقيطي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صور فيها سموه ما يحمله وجدانه لسوريا وأهلها، متمنياً سموه أن يحفظها الرحمن من الفتن وأن يعيش أهلها في أمان وخير وسعد، ومؤكداً سموه أن الإمارات ستبقى سنداً لسوريا وشعبها.

يقول سموه:

شَعبُ سوريَّا لهُ في القلبِ وجدُ

ودمشقٌ حبُّها قبلٌ وبَعدُ

سكنتْ روحي ودامتْ سكناً

منْ هواها صنعَ التاريخَ مجدُ

كلُّ ما نرجوهْ يحيا أهلها

في أمانٍ عيشهمْ خيرٌ وسعدُ

حفظَ الرحمنُ أرضَ الشامِ منْ

فتنٍ ليسَ لها في الأرضِ حدُّ

والإماراتُ ستبقَى سنداً

يدعمُ الإنسانَ فيها ويجدُّ