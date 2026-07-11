سعيد الطاير: التوسع في الكهرباء يواكب الطلب على الطاقة

تدشين محطتي نقل كهرباء رئيسيتين و400 محطة توزيع خلال الربع الأول

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد المحطات الكهربائية في دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 48 ألفاً و226 محطة، تتضمن: 47830 محطة توزيع الكهرباء، و396 محطة نقل رئيسية، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و369 محطة جهد 132 كيلوفولت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير لـ«البيان»: تستمر جهود الهيئة في دعم البنية التحتية للكهرباء في إمارة دبي، حيث قامت الهيئة بتدشين محطتي نقل رئيسية جديدة بجهد 132 كيلوفولت مع عدة خطوط نقل خلال الربع الأول من العام الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 254 مليون درهم بمنطقتي الليان الأولى والبرشاء جنوب الرابعة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل من خلال هذا التوسع على توفير قاعدة خدمية تلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء في الإمارة، بما يضمن توزيع الأحمال الناتجة عن هذه الزيادة وتلبيتها من خلال المحطات الجديدة.

وأضاف: قامت الهيئة بتدشين 400 محطة توزيع جديدة بجهد 11 كيلوفولت خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي عدد محطات توزيع الكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1,994 محطة جهد 11 كيلوفولت جديدة خلال عام 2025، مقارنةً بـ 1,530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30 %، وفق أحدث المعايير العالمية في الكفاءة والجاهزية التشغيلية، فيما بلغ عدد إجمالي عدد محطات توزيع الكهرباء 47,830 محطة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2026.

مواكبة النمو

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن هذا التوسع المستمر في البنية التحتية للكهرباء يعكس حرص الهيئة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة في إمارة دبي، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية بكفاءة ومرونة عالية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما يدعم هذا التنوع في منظومة المحطات تكامل مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية.

وقال: تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات لتوليد الطاقة في مجمع جبل علي للإنتاج هي المحطات «D» و«E» و«G» و«K» و«L» و«M» والمحطة «H» في مجمع العوير للطاقة، بالإضافة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومجمع حصيان للطاقة.

وأضاف: توفر الهيئة بنية تحتية واسعة تغذّي جميع نقاط الإمارة بالكهرباء بشكل مستقر وموثوق ودون انقطاع، وتضمنت مشاريع نقل الكهرباء خلال عام 2025 تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 مليون درهم، وتواصل الهيئة تدعيم خطوط الإمداد وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية، ما يعزز كفاءة إدارة الأحمال ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويكرّس مكانتها كإحدى أكثر المؤسسات تميزاً على مستوى العالم في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.