100 % إنجاز الأساسات العميقة لأعلى محطة مترو في العالم بدبي

2000 متر من الأنفاق حفرتها «الوقيشة»

30 % الإنجاز في أطول معبر مائي ضمن شبكة مترو دبي

يشهد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تقدماً متسارعاً في مختلف مكوناته الإنشائية، مع انتقال الأعمال إلى مراحل تنفيذية جديدة، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 100 % من أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، التي ستكون أعلى محطة مترو في العالم، في حين تتواصل أعمال تنفيذ الهيكل الإنشائي للمحطة، بالتزامن مع تقدم أعمال الأنفاق والجسور والمحطات ومعبر الخور.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الإنجاز في معبر الخور، الذي يمتد بطول 1.3 كيلومتر ويعد أطول معبر مائي ضمن شبكة مترو دبي والأول من نوعه في الإمارة، بلغت نحو 30 % في أعمال الأساسات العميقة، متوقعة استكماله بنسبة 100 % خلال العام المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه تم حفر أكثر من 2000 متر من الأنفاق باستخدام آلة حفر الأنفاق «الوقيشة»، انطلاقاً من المدينة العالمية 1 باتجاه المدينة العالمية 2 و3، في حين بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من الجسور العلوية أكثر من 800 متر في مختلف مواقع المشروع.

وأكدت الهيئة أنها أنجزت في 29 يونيو الماضي المرحلة الأولى من أعمال حفر الأنفاق، مع وصول آلة حفر الأنفاق «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، التي تعد أول محطة نفقية ضمن مشروع الخط الأزرق، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المحطات النفقية بلغت 20 %، في حين تتواصل الأعمال الإنشائية تمهيداً لوصول آلات حفر الأنفاق إلى مختلف مواقع المشروع.

نهج استباقي

وبينت الهيئة أن معدل الإنجاز اليومي في أعمال حفر الأنفاق يراوح بين 13 و17 متراً، في حين تصل القدرة الإنتاجية لآلة الحفر إلى 30 متراً يومياً، بما يعكس كفاءة منظومة التنفيذ والتقنيات المستخدمة في المشروع.

وذكرت أن الخط الأزرق يعد أول مشروع قطارات تنفذه «طرق دبي» ويتضمن إقامة مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وموقعين لتخزين الخرسانة مسبقة الصب، في منطقتَي الروية الثالثة والمدينة العالمية، وهو نهج استباقي للهيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى، وأسهمت هذه الخطوة في ضبط وضمان جودة وكفاءة المواد الإنشائية، والتحكم الكامل بسلاسل التصنيع والتوريد، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل زمن التنفيذ ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

برنامج زمني

وأشارت الهيئة إلى أن المخزون الحالي من القطع الخرسانية الجاهزة في مصنع إنتاج الجسور العلوية بمنطقة الروية يكفي لتنفيذ نحو كيلومترين من مسار المترو، في حين تجاوز المخزون الحالي من حلقات الأنفاق 1700 حلقة، وهي كمية تكفي لتنفيذ نحو ثلاثة كيلومترات من الأنفاق، بما يدعم استمرارية تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وفيما يتعلق بتصاميم محطات الخط الأزرق، أكدت الهيئة أن المشروع يتميز بهوية معمارية مبتكرة تعكس رؤية دبي في تطوير بنية تحتية تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتميز الهندسي، وتأتي في مقدمتها المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، التي تمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، وتعد أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، في حين ينفرد تصميمها بالاعتماد على المساحات المفتوحة وتوظيف الضوء عنصراً معمارياً رئيساً، بما يوفر تجربة بصرية استثنائية للركاب، حيث تحتضن الزائر جدران شاهقة تحلق بأناقة نحو العلو، مزدانة بملمس طبيعي ودرجات ترابية دافئة تعزز الارتباط بالأرض وتستحضر روح المكان، وتبرز صلابة المجتمع ووحدته، في مشهد معماري يمنح كل زائر شعوراً بالترحيب والانتماء وترسخ مكانتها بوابةً لمستقبل دبي المشرق.

تصاميم انسيابية

وجاءت التصاميم الداخلية لباقي المحطات بطابع معاصر وخطوط انسيابية مستمدة من العناصر الأربعة للطبيعة، وهي الهواء، والماء، والأرض، والنار، حيث صُممت 3 محطات بطابع الهواء، ويرمز ذلك للطموح والارتقاء، ويركز على المساحات المفتوحة والضوء الذي يمنح شعوراً بالحرية والسمو.

وصُممت محطتان بطابع الماء، الذي يعبر عن التاريخ البحري العريق للمدينة عبر تصاميم انسيابية وألوان هادئة توحي بالحركة الدائمة حيث تتشكّل المساحات كسلسلة مترابطة من الفراغات مع إضاءة تعزز الإحساس بالهدوء والتدفق، ما يوفر رحلة تنقل مريحة ومتوازنة.

وصُممت 4 محطات بطابع الأرض الذي يرمز إلى الطبيعة من خلال تصميم بيئة داخلية بألوان ترابية تعبّر عن أصالة دبي، حيث تتسم المساحات بالهدوء والاتزان، مع تصاميم غنية تعزز الإحساس بالثبات والانتماء.

وجرى تصميم محطتين بطابع النار، وذلك يرمز إلى الطاقة الديناميكية لمدينة دبي من خلال تدرجات لونية مفعمة بالحيوية والقوة، وتتميز المساحات الداخلية بالحركة، حيث تعكس الإضاءة الإحساس بالسرعة والنشاط.