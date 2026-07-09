بلدية دبي توفر 6 محطات للمخلفات الزراعية في المناطق السكنية

بدأت بلدية تنفيذ مبادرة «محطات تجميع المخلفات الزراعية في المناطق السكنية» في بعض مناطق الإمارة في مرحلتها الأولى، وتم توفير 6 محطات مخصصة لتجميع المخلفات الزراعية في مناطق الخوانيج الأولى والخوانيج الثانية وند الشبا، ويشمل موقع كل محطة منها توفير حاوية بسعة 20 متراً مكعباً مخصصة للمخلفات الزراعية، ويتم متابعة تفريغها بشكل يومي.

وقال المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: إن المبادرة ستشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة.

والتي تم استحداثها لخدمة سكان المناطق السكنية للتخلص الآمن والمنظم من المخلفات الزراعية، بدلاً من رميها في الميادين العامة أو بجانب حاويات النفايات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من الممارسات غير المنظمة، كما تم توفير لوحات توعية إرشادية للاستخدام الصحيح لهذه الحاويات، وذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بكفاءة إدارة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية.

وأضاف: «تولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري والبيئي للإمارة، وتنفذ في هذا الإطار منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والميدانية والتوعية لضمان الحفاظ على استدامة نظافة المدينة.

وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش ورصد ميداني مستمرة في المناطق السكنية والزراعية والمناطق المفتوحة، من خلال كادر رقابي منتشر في كل مناطق الإمارة، إضافة إلى متابعة البلاغات والخدمات والطلبات الواردة ضمن نظام البلاغات المؤسسي CRM من المتعاملين والجمهور المتعلقة بالمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة المتعاملين.

حيث بلغ عددها منذ بداية هذا العام 1162 طلباً وبلاغاً وخدمة. كما تعمل فرق البلدية الميدانية على إزالة المخلفات الزراعية المتروكة بصورة غير قانونية بشكل فوري للحيلولة دون تراكمها أو تأثيرها على المشهد الحضري وفق برامج العمل اليومية».

وأوضح أنه ضمن هذه المبادرة يتم حالياً العمل على استكمال توثيق مواقع المحطات ضمن نظام الخرائط (Google Maps) وربطها برابط موحد تفاعلي للنشر والتوعية المجتمعية ضمن الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، بما يعزز من كفاءة المتابعة التشغيلية ويدعم جهود التوعية المجتمعية.

حيث سيتم لاحقاً استخدام هذه البيانات والروابط في جهود التوعية المجتمعية المتنوعة بهذا الخصوص، حيث تعزز بلدية دبي جهودها من خلال توفير قنوات وخدمات مخصصة للتخلص السليم من مختلف أنواع النفايات عبر التطبيقات الذكية لبلدية دبي، بما فيها المخلفات ذات الأحجام الكبيرة والنفايات الخاصة، بهدف الحد من ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات في الأماكن العامة والمناطق المفتوحة، والمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة.

كما تنفذ البلدية برامج توعية إلكترونية وميدانية تستهدف المزارعين وأصحاب المزارع وشركات تنسيق الحدائق والخدمات الزراعية لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة السليمة للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها والاستفادة والتخلص منها بطرق مستدامة.

طلب الخدمة

وقال يمكن طلب خدمة إزالة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية، من خلال تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي لبلدية دبي، حيث يتم اختيار خدمة «إزالة المخلفات الزراعية”» وتحديد الموقع على الخريطة وإرفاق أي ملاحظات أو صور توضيحية إن لزم الأمر، ثم إرسال الطلب ليتم تحويله مباشرة إلى الفريق الميداني المختص وذلك لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة المخلفات.

وذلك على النحو التالي: كما يمكن طلب الخدمة عبر مركز الاتصال في بلدية دبي على الرقم 800900، حيث يقوم الموظف بتسجيل الطلب وتحديد الموقع والموعد المناسب للمعاينة أو التنفيذ، مع متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.

وتعمل بلدية دبي على معالجة الطلبات وفق نظام تشغيلي منظم يضمن الاستجابة السريعة، مع توجيه الفرق الميدانية إلى الموقع المحدد لإزالة المخلفات ونقلها إلى المواقع المعتمدة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة.

وبين أنه يتم رصد وتوثيق كل السلوكيات والظواهر التي تتعلق بتشوية المظهر الحضاري للإمارة، المتعلقة بالتخلص غير الصحيح من المخلفات الزراعية والنفايات العامة، استناداً إلى بنود قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لعام 2015 المعدل لجدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، المرفق باللائحة التنفيذية للمرسوم المحلي رقم (11) لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ومن ضمن هذه البنود التي تتعلق بالمخلفات الزراعية.