5.26 مليارات درهم تسويات «التركات» في محاكم دبي 2025

بلغت القيمة التقديرية للتسويات الودية لمنازعات التركات وأموال القُصر في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 5 مليارات و260 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الأعيان المنفذة إلى 1.49 مليار درهم، ضمن إنجازات أوردها تقرير محاكم دبي لعام 2025، الذي أبرز تقدماً في إدارة الدعاوى وتعزيز الحلول الودية والإصلاح الأسري.

وشملت نتائج التسويات 1052 عقاراً تمت تسويتها، و1101 اتفاقية موثقة، إلى جانب تسوية 357 مركبة، و240 رقماً للمركبات، و284 رخصة تجارية، في حين بلغ إجمالي قيمة الديون التي تم سدادها بناءً على التسوية 39 مليوناً و168 ألفاً و387 درهماً و62 فلساً.

وحققت محاكم دبي أداءً متقدماً في إدارة وتسوية دعاوى التركات وأموال القصر خلال عام 2025، إذ بلغ معدل زمن تسويات التركات وأموال القصر 13.8 يوماً، في حين وصلت نسبة التسويات الودية لـ92.5%، بما يعكس فاعلية الحلول البديلة وسرعة إنجاز الملفات.

كما نجحت محاكم دبي في تسوية 84% من دعاوى الأسرة والتنفيذ من إجمالي 1184 منازعة مفصولة، بما يعكس فاعلية الآليات البديلة في احتواء النزاعات الأسرية وتسريع معالجتها.

وفي إطار دورها في خدمة المجتمع، أطلقت محاكم دبي مجموعة من المبادرات والمشاريع التحسينية في إدارة الأحوال الشخصية خلال عام 2025، وكان من أبرزها مبادرة «العائلة السعيدة»، بهدف تعزيز التماسك الأسري وحماية حقوق الأطفال، والإسهام في خفض معدلات النزاعات الأسرية، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية ومؤشر التلاحم المجتمعي.