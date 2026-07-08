دبي الأفعال.. إنجاز المرحلة الأولى من حفر أنفاق «الخط الأزرق» للمترو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز المرحلة الأولى من أعمال حفر أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وذلك بعد شهرين من تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ أحد أكبر مشاريع النقل الاستراتيجية في الإمارة.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قصة الابتكار في دبي تبدأ من أعماق الأرض قبل أن تظهر ملامح المشاريع فوقها، مؤكدة أن رحلة إنشاء محطات المترو تبدأ بأعمال حفر الأنفاق التي تشكل الأساس لهذا المشروع الحيوي.

وأشارت إلى أن رحلة دبي في حفر أنفاق المترو ليست بالجديدة، بل كانت بدايتها في عام 2007 عندما اعتمدت الهيئة أولى آلات حفر الأنفاق للخط الأحمر، في خطوة مثلت آنذاك نقلة هندسية نوعية، واستغرقت أعمال الحفر في تلك المرحلة نحو سبعة أشهر، فيما بلغ متوسط الإنجاز اليومي نحو 12 متراً.

وأضافت الهيئة، أن دبي تواصل اليوم كتابة فصل جديد في مسيرة تطوير بنيتها التحتية، من خلال استخدام آلة حفر عملاقة «الوقيشة» والمزودة بأحدث أنظمة التوجيه والمراقبة الرقمية، ما أسهم في رفع القدرة اليومية على الحفر إلى نحو 30 متراً، أي أكثر من ضعف معدل الإنجاز الذي تحقق قبل أقل من عقدين.

وأكدت أن هذه القفزة التقنية مكنت من إنجاز المرحلة الأولى من أعمال الحفر خلال شهرين فقط، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته الإمارة في مجال هندسة الأنفاق، وسرعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية.

ولفتت الهيئة إلى أنه في أقل من عشرين عاماً تضاعفت الإمكانات الهندسية وتسارعت وتيرة الإنجاز، لتواصل دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن رحلة تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي ما زالت مستمرة.

ويعد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي: (TOD)، كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، حيث يـُتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، ويتوقع كذلك أن يسهم في زيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري، بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.