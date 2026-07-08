سعيد الطاير: تحسين 22 خدمة لتسريع المشاريع الاستثمارية في دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن فوز الهيئة بـ«راية حمدان» لعام 2025 ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، يكرس نجاح الهيئة في تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360.

ويمثل دافعاً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا وتحقيق مستويات جديدة من التميز الحكومي، لافتاً إلى أن الهيئة واكبت تطلعات حكومة دبي، وتعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية.

وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية في دبي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والريادة الحكومية، كما أتقدم بالشكر إلى مركز نموذج دبي على جهوده الرائدة في تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير نماذج مبتكرة تركز على المتعامل وتستشرف المستقبل.