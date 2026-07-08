بلدية دبي تلزم المنشآت بأنظمة سلامة متطورة للرافعات

أصدرت مؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي تعميماً إلى أصحاب ومشغلي المنشآت الصناعية والمستودعات في الإمارة، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتركيب وتطبيق مجموعة من أنظمة السلامة الحديثة والمتقدمة أثناء تشغيل واستخدام الرافعات الشوكية داخل مواقع العمل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة، التي تبذلها بلدية دبي، بهدف ضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، والحد من الحوادث المهنية المرتبطة بالمعدات الثقيلة، إلى جانب تعزيز الامتثال للتشريعات المحلية المعمول بها، ومنها الأمر المحلي رقم «61» لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي.

وبحسب التعميم حددت بلدية دبي 5 اشتراطات رئيسية يجب على كل المنشآت الصناعية، التي تستخدم هذا النوع من المعدات الالتزام بتركيبها وتطبيق الأنظمة، وتشمل:

وضع خطة متكاملة لإدارة حركة المرور، تفصل مسارات الآليات عن المشاة باستخدام الحواجز اللوجستية واللوحات الإرشادية، وتحديد السرعات المسموح فيها، إلى جانب إلزامية تركيب كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة على الرافعات الشوكية لتغطية النقاط العمياء، وتعزيز القدرة على المناورة الآمنة في المناطق عالية الخطورة.

أجهزة استشعار

وألزم التعميم المنشآت بتزويد الرافعات بأجهزة استشعار قريبة المدى لمنع الاصطدام بالعوائق عبر تنبيهات صوتية وضوئية عند الاقتراب منها، كذلك الأمر بضرورة تركيب إضاءات تحذيرية «زرقاء وحمراء»، تسقط أشعتها على الأرض لتنبيه المارة بمسار الرافعة المقتربة.

وشددت بلدية دبي على ضرورة إجراء فحوصات يومية قبل التشغيل وصيانة دورية مجدولة للمعدات، وفق تعليمات الشركة المصنعة، وتوثيق نتائج الفحص في سجلات مخصصة، لضمان كفاءتها التشغيلية المستمرة.