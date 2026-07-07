الأسرع عالمياً.. 3.4 ثوانٍ لإنهاء إجراءات السفر بمطار دبي

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 9 ملايين و400 ألف مسافر أنجزوا إجراءات السفر عبر منظومة التقنيات الذكية في مطار دبي، التي تشمل البوابات الذكية وخدمة السفر بلا حدود «السجادة الحمراء».

وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى خفض زمن العبور من 12.5 ثانية إلى 3.4 ثوانٍ فقط. وأكدت الإدارة أن خدمة السفر بلا حدود «السجادة الحمراء» قدمت تجربة عبور تعد الأسرع من نوعها عالمياً، وأسهمت في ترسيخ مكانة مطارات دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة وكفاءة العمليات التشغيلية، بعدما نجحت في تقليص زمن العبور بنسبة 60% ليبلغ 3.4 ثوانٍ فقط للمسافر.

وأوضحت، أن إجمالي المستفيدين من منظومة السفر الذكي المتكاملة بلغ 9 ملايين و464 ألفاً و57 مسافراً، منهم 9 ملايين و25 ألف مسافر استخدموا البوابات الذكية باعتبارها الركيزة الأساسية لإجراءات العبور، فيما أنجز 439 ألفاً و321 مسافراً تجربة السفر عبر خدمة السجادة الحمراء.

وأشارت إلى أن «السجادة الحمراء» تتمتع بقدرة استيعابية تتيح معالجة إجراءات 10 مسافرين في الوقت نفسه بصورة فورية وذكية، في حين تجسد خدمة السفر بلا حدود مفهوماً جديداً يقوم على صفر وثائق وصفر نقاط تَلامس بما يعكس مستوى متقدماً من التكامل الرقمي.

وتعد الخدمة المرحلة الأكثر تطوراً في مسيرة التحول نحو السفر الذكي، إذ تمكن المسافرين المؤهلين من إتمام إجراءات الدخول والخروج أثناء الحركة، من دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز أي وثائق.

وتعتمد الخدمة على منظومة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري «القياسات الحيوية» ما أحدث نقلة نوعية في تجربة السفر، عبر خفض زمن العبور من 12.5 ثانية إلى 3.4 ثوانٍ فقط، إلى جانب إلغاء جميع نقاط التلامس والاستغناء بالكامل عن الوثائق، في إنجاز يعكس ريادة دبي في تطوير حلول السفر الذكي، ويعزز مكانة مطاراتها بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

وتشكل البوابات الذكية الركيزة الأساسية لمنظومة السفر الذكي في مطارات دبي، ومن خلال الاعتماد على أحدث تقنيات البيانات الحيوية، تتيح البوابات للمسافرين المؤهلين استكمال إجراءاتهم خلال ثوانٍ معدودة دون الحاجة للإجراءات التقليدية.

ويسهم هذا التكامل بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الجوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار الأنشط عالمياً، وترسيخ أعلى مستويات الدقة والأمن في إجراءات العبور.

وفي إطار حرصها على تقديم تجربة سفر استباقية وسلسة لجميع المغادرين والقادمين عبر منافذ دبي الجوية، دعت إقامة دبي المسافرين إلى الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الرقمية من خلال ضرورة التأكد من التسجيل المسبق للاستخدام الفوري للبوابات الذكية والسجادة الحمراء.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن لجميع المسافرين المؤهلين الاستعلام عن حالة تسجيلهم ومدى إمكانية استخدامهم للبوابات الذكية قبل الوصول إلى المطار.

وذلك عبر زيارة الرابط الرسمي المخصص لخدمة الاستعلام عن التسجيل في البوابة الذكية عبر الموقع الإلكتروني لإقامة دبي عبر الرابط https://www.gdrfad.gov.ae/ar/smart-gate-inquiry.

حيث تتيح هذه الخطوة الاستباقية إدخال البيانات الأولية والتحقق من جاهزية النظام، ما يضمن للمسافرين تخطي الإجراءات التقليدية والعبور المباشر والآمن خلال ثوانٍ معدودة بمجرد الوقوف في منطقة البوابات والنظر إلى الضوء الأخضر.

وفي هذا السياق، قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن ما تحققه منظومة السفر الذكي يجسد رؤية دولة الإمارات ودبي في توظيف الابتكار لصناعة خدمات حكومية عالمية المستوى.

مشيراً إلى أن تطوير تجربة السفر لم يعد يقتصر على تسريع الإجراءات، بل أصبح استثماراً في جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والأعمال والاستثمار.

من جانبه، قال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، إن التكامل بين البوابات الذكية وخدمة السجادة الحمراء يعكس تطور منظومة المنافذ الجوية في دبي، من خلال حلول ذكية تجمع بين الانسيابية التشغيلية وأعلى معايير الأمن، مؤكداً استمرار تطوير الخدمات الرقمية بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين.

9.4

ملايين مسافر أنجزوا إجراءاتهم عبر التقنيات الذكية في مطار دبي خلال النصف الأول 2026

«إقامة دبي» تدعو المسافرين للتسجيل المسبق والاستفادة من المنظومة الرقمية