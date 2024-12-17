74.88 % زيادة مشتركي «الاتحاد للماء والكهرباء»

كشفت بيانات شركة الاتحاد للماء والكهرباء في آخر 10 سنوات «2014 - 2023»، ارتفاع المشتركين بالكهرباء والماء إلى 882 ألفاً و65 مشتركاً في نهاية عام 2023، مقارنة بــ 504 آلاف و394 مشتركاً، في نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 74.88%.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد المشتركين بالمياه إلى 386 ألفاً و853 مشتركاً بنهاية عام 2023، مقارنة بــ 226 ألفاً و69 مشتركاً نهاية 2014، وبزيادة قدرها 71.12%. كما ارتفع عدد المشتركين في الكهرباء إلى 495 ألفاً و212 مشتركاً نهاية 2023، مقارنة بــ 278 ألفاً و325 مشتركاً نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 77.93%.

طلب ذروي

كما أظهرت البيانات الإحصائية للشركة، أن الطلب الذروي على المياه كان 106 ملايين غالون يومياً في عام 2014، وارتفع إلى 188.3 مليون غالون يومياً في عام 2023، بزيادة قدرها 77.64%، فيما سجل الطلب الذروي على الكهرباء 2157 ميغاوات في عام 2014، وارتفع إلى 3541 ميغاوات في عام 2023، بزيادة قدرها 64.16%.

وأشارت البيانات إلى أن الطاقة الكهربائية المستهلكة في عام 2014، بلغت 10788 غيغاوات.ساعة، وفي عام 2023، ارتفعت لتصل 17986 غيغاوات.ساعة، بزيادة قدرها 66.72%.

ريادة عالمية

وتحرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على تلبية احتياجات المناطق الشمالية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وتسعى إلى الريادة العالمية، وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة، والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء، لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الاتحاد للماء والكهرباء، وترشيد استخدام الكهرباء والماء، بما يعزز التنمية المستدامة.