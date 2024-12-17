شرطة دبي تطلق النسخة الرابعة من بطولة الألعاب الإلكترونية



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، النسخة الرابعة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي تركز على التوعية بالمخاطر التي تحيق بتلك الألعاب، وتسعى إلى تعزيز مهارة الأمن الذاتي والوطني، وذلك من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، بجوائز قيمتها 200 ألف درهم، حيث يشارك في البطولة، إلى جانب الجهات وأفراد المجتمع 500 طالب وطالبة من 80 مدرسة حكومية وخاصة بدبي.



وكشفت عن أن 31 % من أولياء الأمور في العالم خسروا جزءاً من محفظتهم المالية بسبب إنفاق أبنائهم مبالغ خلال استخدام الألعاب الإلكترونية، وأن تجارة الألعاب الإلكترونية تجاوزت عالمياً 23 مليار دولار، وأن 77 % ممن تجذبهم الألعاب من منطقتنا.



وشدد العميد الدكتور عبد الرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أهمية ممارسة الألعاب الإلكترونية بحذر شديد لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن التعامل مع الغرباء، ومنهم الذين يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية.



ندوة

وقال العميد عبد الرحمن المعمري، إنه سيتم عقد الندوة الدولية بعنوان «الألعاب الإلكترونية» التي ستتضمن أربعة محاور، تتمثل في الدور الإيجابي للألعاب الإلكترونية ويشمل التوازن النفسي في ممارسة الألعاب الإلكترونية وبناء علاقات ناجحة ومسؤولية، والثاني تعزيز المناعة الذاتية من الاختراقات الأمنية، ويضمن الفهم الواضح لطبيعة الألعاب الإلكترونية ومقاصدها، والتحصين التقني من أي اختراق أمني، والثالث الحد من إدمان اللعب الإلكتروني، ويستعرض الإدمان وتأثيراته والسلوك العنيف، والرابع يتحدث عن السلامة الرقمية ومقاومة الجريمة الإلكترونية، ويتضمن المعرفة القانونية لقانون الجرائم الإلكترونية وتعزيز الدور الوطني في مقاومة الجريمة والإبلاغ عنها.



تعزيز ثقافة

وأوضح الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالوكالة، أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب.



واستعرض الشحي جانباً من المخاطر التي تحملها الألعاب الإلكترونية كسرقة البيانات، التشهير، الابتزاز الإلكتروني، والاستغلال في ممارسات غير قانونية.

وأكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، أهمية الألعاب الإلكترونية التي أصبحت رياضة إلكترونية وبدأ عدد الممارسين لها في ازدياد حول العالم، لذلك يجب مواكبة التوجهات الحكومية في جعل مدينة دبي مركز عالمي للرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم مثل تلك البطولات.



مذكرة تفاهم

وتحدث باريس كانجوكسي المؤسس لشركة «بولد»، عن شراكتهم مع شرطة دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تعززت بمذكرة تفاهم، معلناً عن خطوة جديد في التعاون تتمثل في ألعاب الفيديو ضمن عالم Fortinet، حيث جرى تصميم لعبة تُحاكي مدينة دبي وشرطة دبي ومراكزها الشرطية الذكية، إضافة إلى خريطة فريدة من نوعها تضم خمسة قطاعات، من دبي القديمة وأسواقها إلى وسط المدينة العصري.

ومن المقرر إطلاق اللعبة عبر الإنترنت عالمياً في وقت لاحق.



منصة المواهب

وقال مقداد عباسي، المؤسس والمدير الإداري في شركة فور04 إسبورتس المشغل الرئيسي للبطولة، إن الجوائز تُمنح للفائزين في مختلف المنافسات، بالإضافة إلى سحوبات ضخمة للجماهير تمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة، وستشهد إقامة معرض خاص لمحلات الألعاب الإلكترونية.

