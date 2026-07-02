مكتوم بن محمد: محمد الكوس الفلاسي قصة نجاح ملهمة

مؤسس مجموعة «سادل» لـ« البيان»: قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية ناجحة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.

وقال سموه: «قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.

قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».

بيئة عمل مناسبة

وأعرب محمد الكوس الفلاسي مؤسس مجموعة «سادل» عن خالص شكره لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مؤكداً أن قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الكلمات الغالية التي أعتز بها كثيراً، والتي تمثل بالنسبة لي وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل والاجتهاد».

وأضاف: «إن ما نقدمه وننجزه ما هو إلا انعكاس لرؤية دولة عظيمة يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة تؤمن بأن الإنسان هو العنصر الأساس في محرك التنمية، وقد سخرت لتنميته وبنائه كل المقومات».

وتابع: «أفتخر بأنني ومنذ بداية رحلتي في عالم الأعمال حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمر الذي كان أساساً ودافعاً لمواصلة التفوق والريادة، فنحن لا نرضى إلا بالمركز الأول».

وأكد أن ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.

وقال: «إن هذا التقدير ليس لشخصي فقط، بل هو تكريم لكل شاب إماراتي يؤمن بأنه بالطموح والعمل والإصرار قادر على صناعة الفرق. وأسأل الله أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن نواصل بناء علامة إماراتية نفتخر بها داخل الدولة وخارجها».

علامة عالمية

ويجسد رجل الأعمال الإماراتي محمد مطر الكوس الفلاسي نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي الذي استطاع تحويل الطموح إلى إنجاز، والفكرة البسيطة إلى علامة وطنية حاضرة في أسواق إقليمية وعالمية.

فقد بدأت قصته مع قطاع الضيافة عام 2017، حين أطلق مشروع «سادل» كفكرة عربة طعام متنقلة في دبي، برؤية مختلفة تقوم على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين جودة المنتج، والتصميم، والخدمة، وروح المجتمع.

ومنذ البدايات، حظي المشروع باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي زار أول مشروع لـ«سادل»، في محطة شكلت دافعاً كبيراً لمحمد وفريقه لمواصلة العمل والتوسع.

ولم تكن تلك الزيارة مجرد لحظة عابرة في مسيرة المشروع، بل تحولت إلى مصدر إلهام وثقة، عززت إيمان محمد الكوس بأن دبي تمنح أبناءها البيئة التي تساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

كما جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحقاً إلى «سادل لندن» لتؤكد حضور العلامة الإماراتية خارج حدود الدولة، وقدرتها على تمثيل دبي بصورة مشرفة في الأسواق العالمية.

خبرة ممتدة

ويمتلك محمد الكوس خلفية مهنية في مجالي المالية والمحاسبة، إلى جانب خبرة تمتد لأكثر من عقد في حكومة دبي وشركة KPMG، قبل انتقاله إلى عالم ريادة الأعمال وتأسيس مجموعة من العلامات التي أصبحت اليوم جزءاً من مشهد الضيافة الحديث في الدولة وخارجها.

ومن خلال «سادل»، قدم الكوس مفهوماً جديداً في قطاع المأكولات والمشروبات، جمع فيه بين فكرة عربات الطعام عالية الجودة والوجهات الدائمة، ليحوّل المشروع من عربة متنقلة إلى علامة ضيافة متعددة الصيغ تشمل المقاهي، والمطاعم، والعربات، والوجهات المتكاملة.

واليوم، تتواجد «سادل» في أكثر من 40 موقعاً داخل دولة الإمارات وخارجها، وتمتد إلى أسواق عدة من بينها المملكة العربية السعودية، ولندن، وكان، وسان تروبيه، وكورشوفيل، مع خطط توسع قريبة في قطر وسلطنة عمان، ومزيد من الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

رحلة مستمرة

ولم تتوقف رحلة محمد الكوس عند «سادل»، إذ أسس علامة «فيلز» عام 2020، كمفهوم عصري يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن، قبل أن تتوسع العلامة في دبي وأبوظبي والعين والمملكة العربية السعودية، مع خطط لافتتاح موقع جديد في ميامي.

كما أسس الكوس «سادل هاوس»، و«تشيري هاوس»، الذي يقدم مفهوماً جديداً لتجربة القهوة والمخبوزات، إلى جانب كونه شريكاً مؤسساً في RePresent، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصميم وتطوير الوجهات التجارية وتجارب التجزئة والضيافة.

وتعكس تجربة محمد الكوس إيماناً واضحاً بأن العلامة الناجحة لا تقوم فقط على المنتج، بل على صناعة تجربة متكاملة، تبدأ من جودة التفاصيل، وتمر بالتصميم والهوية، وتنتهي ببناء علاقة حقيقية مع المجتمع والعملاء.

وتأتي إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمحمد الكوس لتسلط الضوء على قصة نجاح إماراتية بدأت من دبي، ووصلت إلى أسواق عالمية خلال سنوات قليلة، مؤكدة قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وترسيخ مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.

واختتم محمد الكوس بالتأكيد أن هذا التقدير يمثل له وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالم.