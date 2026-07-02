منصة لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في دبي

تعتبر مبادرة «سكان دبي الآن» منصة استراتيجية لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تعزز البيانات السكانية اللحظية والذكاء الاصطناعي قدرة دبي على استشراف المستقبل، وتسهم في رفع كفاءة التخطيط وصنع القرار، وتعزز مرونة الحكومة في التعامل مع المتغيرات السكانية والاقتصادية.

كما ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الحضرية لدبي 2040 ورؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية، مستدامة، تتمي بالمرونة والتنافسية عالمياً.

وتعتبر المبادرة من أبرز المبادرات التحولية التي تعكس انتقال إمارة دبي من نموذج التعدادات السكانية التقليدية إلى نموذج يعتمد على البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة السكانية وصناعة القرار، إذ تجسد نقلة نوعية في إدارة البيانات الديموغرافية من خلال اعتماد السجلات الإدارية والأنظمة الذكية.

وربطها بمنظومة تحليل متقدمة توفر مؤشرات آنية حول حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وأنماط تنقلهم وإقامتهم، وهو ما يدعم التخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات.

إحصاءات

وتتضح أهمية المبادرة من خلال الإحصاءات التي تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد سكان الإمارة مع نهاية عام 2025 نحو 4.58 ملايين نسمة، مقارنة بـ 4.248 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، أي بزيادة تقارب 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو بلغ نحو 7.5 %.

حيث يعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في المدن العالمية، ويعكس هذا الأمر نهج دبي المستمر في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والشركات العالمية، حيث باتت الإمارة واجهة عالمية في هذا الشأن، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً رائداً.

نمو

وبالنظر إلى هذه الزيادة السكانية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على مستوى التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنظمة ذكية قادرة على توفير بيانات آنية تساعد متخذي القرار على الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات.

ونجحت إمارة دبي بأن تكون في مصاف المدن العالمية في البنية التحتية في جميع المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للجميع من رجال الأعمال والمستثمرين والمواهب وغيرهم.

وبمقارنة آخر 10 سنوات من عام 2015 – 2025 لتعداد سكان دبي نجد أن عدد سكان الإمارات كان نهاية عام 2015 يبلغ أكثر من 2.63 مليون نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 4.58 ملايين نسمة بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 74.14 %، وهذا النمو السكاني يعكس جاذبية دبي العالمية على استقطاب الجميع من خلال المشاريع التنموية في شتى المجالات.

مميزات

وأهم ما يميز مبادرة «سكّان دبي الآن» أنها تعتمد على مفهوم التعداد السجلي اللحظي، الذي يستند إلى دمج البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية والخدمية بدلاً من إجراء تعداد ميداني كل عشر سنوات.

كما هو معمول به في العديد من دول العالم، إذ إن هذا النهج يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يمنح صناع القرار صورة دقيقة ومحدثة عن الواقع السكاني في أي وقت، علاوة على ذلك يسهم هذا الأسلوب في تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع جودة البيانات، وتسريع عمليات التحليل والإحصاء، وزيادة كفاءة التخطيط الحكومي.

تكنولوجيا

ونجحت دبي في توظيف التكنولوجيا في جميع المجالات التنموية، ويعد الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة، إذ لا يقتصر دوره على معالجة البيانات الضخمة فحسب، بل يمتد إلى تحليل الأنماط السكانية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

حيث إنه من خلال تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية يمكن تحديد معدلات النمو المتوقعة، والتغيرات في توزيع السكان، وأنماط التنقل اليومية، والاحتياجات المستقبلية للسكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل.

وأحدث توظيف البيانات السكانية تحولاً في مفهوم إدارة البيانات داخل حكومة دبي، حيث لم تعد هذه البيانات مجرد مخرجات إحصائية، بل أضحت مورداً اقتصادياً ومعرفياً يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.

فالمدن الأكثر نجاحاً عالمياً هي تلك التي تعتمد على البيانات في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، وهو ما يجعل مبادرة «سكّان دبي الآن» إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الذكية الرائدة عالمياً، وتسهم البيانات السكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توجيه الخدمات العامة نحو المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية قبل ظهورها.

خطة

وترتبط مبادرة «سكّان دبي الآن» ارتباطاً وثيقاً بالخطة الحضرية لدبي 2040، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية المستدامة في الإمارة خلال العقود المقبلة.

وتهدف الخطة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، من خلال تطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. إذ تحتاج الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما توفره المبادرة بشكل مباشر.

فمن خلال البيانات اللحظية يمكن دعم التخطيط المكاني الذي تستهدفه خطة دبي 2040، سواء في ما يتعلق بتوزيع التجمعات السكنية، أو تطوير مراكز حضرية جديدة، أو تحسين شبكات النقل الجماعي، أو زيادة المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.

كما تساعد التحليلات التنبؤية في تقدير الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما يضمن توافق مشاريع الإسكان والبنية التحتية مع معدلات النمو الفعلية، ويحد من الاختناقات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتسارع.

اقتصاد رقمي

كما تدعم المبادرة تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية التي تتبناها دبي، إذ تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، والحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة. إلى جانب دعم الاستثمار عبر توفير مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول خصائص السكان والأسواق، ما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الطلب المرتفع.

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نمو سكان دبي آخر 10 سنوات يعكس جاذبية الإمارة عالمياً في استقطاب الأعمال والمواهب

مبادرة «سكان دبي الآن» تقلل التكاليف التشغيلية وترفع جودة البيانات وكفاءة التخطيط الحكومي