منصة لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في دبي

كما ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الحضرية لدبي 2040 ورؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية، مستدامة، تتمي بالمرونة والتنافسية عالمياً.
وربطها بمنظومة تحليل متقدمة توفر مؤشرات آنية حول حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وأنماط تنقلهم وإقامتهم، وهو ما يدعم التخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات.
إحصاءات
حيث يعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في المدن العالمية، ويعكس هذا الأمر نهج دبي المستمر في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والشركات العالمية، حيث باتت الإمارة واجهة عالمية في هذا الشأن، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً رائداً.
نمو
ونجحت إمارة دبي بأن تكون في مصاف المدن العالمية في البنية التحتية في جميع المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للجميع من رجال الأعمال والمستثمرين والمواهب وغيرهم.
مميزات
كما هو معمول به في العديد من دول العالم، إذ إن هذا النهج يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يمنح صناع القرار صورة دقيقة ومحدثة عن الواقع السكاني في أي وقت، علاوة على ذلك يسهم هذا الأسلوب في تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع جودة البيانات، وتسريع عمليات التحليل والإحصاء، وزيادة كفاءة التخطيط الحكومي.
تكنولوجيا
حيث إنه من خلال تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية يمكن تحديد معدلات النمو المتوقعة، والتغيرات في توزيع السكان، وأنماط التنقل اليومية، والاحتياجات المستقبلية للسكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل.
وأحدث توظيف البيانات السكانية تحولاً في مفهوم إدارة البيانات داخل حكومة دبي، حيث لم تعد هذه البيانات مجرد مخرجات إحصائية، بل أضحت مورداً اقتصادياً ومعرفياً يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.
فالمدن الأكثر نجاحاً عالمياً هي تلك التي تعتمد على البيانات في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، وهو ما يجعل مبادرة «سكّان دبي الآن» إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الذكية الرائدة عالمياً، وتسهم البيانات السكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توجيه الخدمات العامة نحو المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية قبل ظهورها.
خطة
وتهدف الخطة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، من خلال تطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. إذ تحتاج الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما توفره المبادرة بشكل مباشر.
فمن خلال البيانات اللحظية يمكن دعم التخطيط المكاني الذي تستهدفه خطة دبي 2040، سواء في ما يتعلق بتوزيع التجمعات السكنية، أو تطوير مراكز حضرية جديدة، أو تحسين شبكات النقل الجماعي، أو زيادة المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.
اقتصاد رقمي
وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة. إلى جانب دعم الاستثمار عبر توفير مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول خصائص السكان والأسواق، ما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الطلب المرتفع.