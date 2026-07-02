مشاريع البنية التحتية.. حلول مبتكرة لمواكبة النمو وتعزيز جودة الحياة

يشكل اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خطة تطوير شارع الخيل الأول محطة جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بين المدن العالمية الرائدة في تطوير البنية التحتية وقطاع التنقل الذكي، إذ يعكس المشروع استمرار نهج الإمارة في الاستثمار في مشاريع استراتيجية تستبق احتياجات المستقبل.

وتواكب النمو العمراني والاقتصادي والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، من خلال حلول هندسية مبتكرة تضمن استدامة شبكة الطرق ورفع كفاءتها لعقود مقبلة.

ويعكس المشروع استمرار السياسة التي انتهجتها الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي قامت على جعل البنية التحتية أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث لم تقتصر الاستثمارات على إنشاء الطرق، بل شملت بناء منظومة متكاملة تضم الطرق والجسور والأنفاق، وشبكات النقل الجماعي، ومشاريع التنقل الذكي، بما وفر بنية تحتية متطورة استطاعت مواكبة التوسع العمراني، واستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد السكان والزوار، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي بين المدن الأكثر تنافسية عالمياً في جودة البنية التحتية وكفاءة منظومة التنقل.

ويأتي مشروع تطوير شارع الخيل الأول ضمن هذا التوجه، حيث يتضمن تنفيذ محور استراتيجي جديد موازٍ لشارع الشيخ زايد، إلى جانب إنشاء أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومتراً، في مشروع يستهدف توفير مسار للحركة المرورية العابرة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة بين مختلف المناطق الحيوية، بما يواكب النمو المتوقع خلال العقود المقبلة.

ويعكس المشروع استمرار نهج دبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية قبل وصول الطلب عليها إلى ذروته، حيث تعتمد الإمارة على مؤشرات النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في وضع خططها المستقبلية، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق والنقل لاستيعاب التوسع المستمر في المناطق السكنية الجديدة، والمراكز التجارية، والمشاريع الاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك في كفاءة الحركة أو جودة الخدمات.

مشاريع

وسينضم مشروع تطوير شارع الخيل الأول إلى قائمة المشاريع الكبرى والطموحة التي ستنتهي إمارة دبي من تنفيذها في قطاع البنية التحتية والتنقل خلال السنوات المقبلة، والتي يجمعها هدف واحد، يتمثل في بناء منظومة نقل متكاملة تضع راحة الإنسان وسهولة تنقله في مقدمة أولوياتها، إلى جانب دعم النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

حيث تتوزع هذه المشاريع بين تطوير شبكة الطرق، وتوسعة منظومة النقل الجماعي، وتبني حلول التنقل المستقبلية، بما يعزز الترابط بين مختلف مناطق دبي، ويسهل الوصول إلى المناطق السكنية، ومراكز الأعمال، والخدمات، والمرافق الحيوية، ويواكب التوسع المستمر في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع بالتوازي مع التوسع العمراني الذي تشهده دبي، حيث ترتبط مشاريع النقل ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات السكنية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية ومراكز الأعمال، ويختصر زمن التنقل، ويرفع جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارة في بناء مدينة تركز على الإنسان، وتوفر بيئة حضرية أكثر كفاءة وسهولة.

كما تتكامل هذه المشاريع مع مستهدفات مدينة العشرين دقيقة، التي تقوم على تمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم اليومية وخدماتهم الأساسية خلال وقت أقصر، من خلال شبكة نقل متطورة وبنية تحتية مترابطة تربط مختلف أنحاء الإمارة، وتدعم أنماط التنقل المتنوعة، بما يعزز كفاءة الحركة ويقرب الخدمات من السكان.

ويمثل مشروع تطوير شارع الخيل الأول إضافة جديدة إلى هذه المنظومة، إذ لا يقتصر دوره على زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد أهم المحاور المرورية، بل يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو المستقبلي، وربط مختلف مناطق الإمارة، وتسهيل حركة السكان والزوار، بما يعزز جودة الحياة ويواصل ترسيخ مكانة دبي بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية ومنظومات التنقل المبتكرة.